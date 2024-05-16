Коты попытались устроить дуэль в Перми

Возможно предметом ссоры стала территория или же кошка.

"Кто в итоге победил в схватке, сказать не могу, отвлеклась на ребенка, а когда снова посмотрела на дорогу - участников и след простыл, лишь вороны улетали в небо", — рассказала автор видео.