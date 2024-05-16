FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16828 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Коты попытались устроить дуэль в Перми

Коты попытались устроить дуэль в Перми

Автор:
16 мая 2024 13:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пермь   ворона   дуэль   животные   кот   кошка   
1874
1
1

Два уличных кота что-то или кого-то не поделили и решили устроить дуэль. Их "секундировали" вороны.

Возможно предметом ссоры стала территория или же кошка.

"Кто в итоге победил в схватке, сказать не могу, отвлеклась на ребенка, а когда снова посмотрела на дорогу - участников и след простыл, лишь вороны улетали в небо", — рассказала автор видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пермь   ворона   дуэль   животные   кот   кошка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
678
Алексей Куликов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
vasilykopkov 18 минут назад
1-я ворона: - Ну давай, врежь ему!!!
2-я ворона: - Мочи его нафиг!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Самуил Маршак Полчаса назад
Зимой с собакой картину наблюдали. Вороны в лесу по ледяной горке катались. Целенаправлено, с интересом.
Умнейшие птицы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 37 минут назад
у них вроде драка была минут на 5, а тут обрезано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Иван Иваныч Час назад
Не помню сколько этому видосу 10 или 20 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Maxim Russo Час назад
Это не дуэль (где шпаги, пистолеты и проч.?). Это поединок ММА, а вороны не секунданты, а тренера!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
DuckTales Час назад
Офигеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 2 часа назад
Даже секунданты есть, все по правилам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3216 постов (3101 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

980813



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#история#ДТП#факты#кот#Китай#Автовсячина#истории
#в мире#машина#автомир#аварии#Юмор#забавно#новости#кино#дети#Спорт
#люди#автомобили#интересно#авто аварии#интересное#полиция#екатеринбург#собака#фильм#Реакция
Хозяйка нашла у кота музыкальную кнопку Хозяйка нашла у кота музыкальную кнопку Грация кошки, ловкость картошки Грация кошки, ловкость картошки Храбрая девочка спасла котёнка Храбрая девочка спасла котёнка Нарушитель пойман и обезврежен Нарушитель пойман и обезврежен Забавный бой кота и руки хозяйки Забавный бой кота и руки хозяйки

На что жалуетесь?

Вернуться