Коты попытались устроить дуэль в Перми

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Два уличных кота что-то или кого-то не поделили и решили устроить дуэль. Их "секундировали" вороны.
Возможно предметом ссоры стала территория или же кошка.
"Кто в итоге победил в схватке, сказать не могу, отвлеклась на ребенка, а когда снова посмотрела на дорогу - участников и след простыл, лишь вороны улетали в небо", — рассказала автор видео.
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