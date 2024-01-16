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Сообщество Без кота и жизнь не та 1920 постов • 494 подписчика подписаться
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Кот стащил бургер со столика в ресторане

Кот стащил бургер со столика в ресторане

Автор:
16 января 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   бургер   животные   кот   ресторан   стол   
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Кот похитил бургер на глазах у посетителей ресторана и отправился искать укромное место для трапезы.

Если ваш домашний кот стащил еду со стола в доме — это полбеды, но, когда подобное происходит в ресторане, а наглый кошак вам совершенно не знаком, — это возмущает до глубины души. Однако котейку из видео не волновало, насколько сильно будет возмущен незнакомец, со стола которого он стащил целый бургер.

Пушистый воришка просто схватил свою добычу прямо на глазах у других посетителей ресторана и, довольный собой, ушел искать уединенное место для того, чтобы ее съесть. «Кто успел, тот и съел, кожаные. Не обессудьте», — сказал бы нахальный котофей, если бы освоил человеческую речь.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   бургер   животные   кот   ресторан   стол   
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6  комментариев
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584
no. Час назад
здоровья тебе, котенька.
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foggen2 10 минут назад
Честно сп**дил и ушёл-называется "нашёл"......)))
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1k
Павка Корчагин 15 минут назад
Ну не стащил, а добыл...
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Григорий 18 минут назад
котлетку шпажкой прикололи к булочке негодяи!
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4k
Anners 19 минут назад
Кот не ворует))))
Для него это не "чужое", а "добыча"!
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Aleksei Полчаса назад
красава,шерстяной ворюга!

кожаные не обеднеют.
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