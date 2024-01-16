Кот стащил бургер со столика в ресторане

Если ваш домашний кот стащил еду со стола в доме — это полбеды, но, когда подобное происходит в ресторане, а наглый кошак вам совершенно не знаком, — это возмущает до глубины души. Однако котейку из видео не волновало, насколько сильно будет возмущен незнакомец, со стола которого он стащил целый бургер.