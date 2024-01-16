Кот стащил бургер со столика в ресторане

Кот похитил бургер на глазах у посетителей ресторана и отправился искать укромное место для трапезы.
Если ваш домашний кот стащил еду со стола в доме — это полбеды, но, когда подобное происходит в ресторане, а наглый кошак вам совершенно не знаком, — это возмущает до глубины души. Однако котейку из видео не волновало, насколько сильно будет возмущен незнакомец, со стола которого он стащил целый бургер.
Пушистый воришка просто схватил свою добычу прямо на глазах у других посетителей ресторана и, довольный собой, ушел искать уединенное место для того, чтобы ее съесть. «Кто успел, тот и съел, кожаные. Не обессудьте», — сказал бы нахальный котофей, если бы освоил человеческую речь.
Источник:
- Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор
- Озорной котёнок разбил зеркало
- Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков
- Кот помог хозяевам провести кабель
- Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции
Для него это не "чужое", а "добыча"!
кожаные не обеднеют.