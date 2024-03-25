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Оживший персонаж мема "ЪУЪ"

Оживший персонаж мема "ЪУЪ"

Автор:
25 марта 2024 08:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   мем   
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Пользователь сети обнаружил, что его черный кот в один момент стал похож на персонажа известного мема "ЪУЪ". Мем представляет собой изображение недовольного кота, поднявшего лапы вверх.

Если вы активный пользователь интернета, то наверняка хоть раз натыкались на мем «ЪУЪ», на котором изображен недовольный черный кот с "пририсованными" лапами. Хозяин кота обнаружил, что живет с персонажем мема в одной квартире. Однако, если не знать этой шутки, то становится немного жутковато.

Шаблон мема — это отфотошопленное фото с черным котом на фоне двух британских полицейских.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   мем   
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