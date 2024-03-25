Оживший персонаж мема "ЪУЪ"

Если вы активный пользователь интернета, то наверняка хоть раз натыкались на мем «ЪУЪ», на котором изображен недовольный черный кот с "пририсованными" лапами. Хозяин кота обнаружил, что живет с персонажем мема в одной квартире. Однако, если не знать этой шутки, то становится немного жутковато.