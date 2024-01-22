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Кот, который готов к любым трудностям

Кот, который готов к любым трудностям

Автор:
22 января 2024 07:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   молоко   
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Домашнему коту приглянулось оставшееся в стакане хозяина молоко. Питомец, которого не пугают трудности, решил добраться до напитка.

Иногда кажется, что у котиков есть суперспособности, благодаря которым они могут делать что угодно. К примеру, котейка из этого видео умеет забираться в максимально труднодоступные места. Конечно, если для этого есть веские причины. Котофей захотел выпить оставшееся в хозяйском стакане молоко и ради этого ненадолго сам превратился в жидкость.

Добравшись до молока, пушистый попробовал его, а потом быстро вынырнул из стакана. Видимо, напиток был не самым вкусным. Иначе «жидкий» котяра не оставил бы его так скоро.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   молоко   
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