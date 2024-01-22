Кот, который готов к любым трудностям

Иногда кажется, что у котиков есть суперспособности, благодаря которым они могут делать что угодно. К примеру, котейка из этого видео умеет забираться в максимально труднодоступные места. Конечно, если для этого есть веские причины. Котофей захотел выпить оставшееся в хозяйском стакане молоко и ради этого ненадолго сам превратился в жидкость.