Кот, который готов к любым трудностям

Домашнему коту приглянулось оставшееся в стакане хозяина молоко. Питомец, которого не пугают трудности, решил добраться до напитка.
Иногда кажется, что у котиков есть суперспособности, благодаря которым они могут делать что угодно. К примеру, котейка из этого видео умеет забираться в максимально труднодоступные места. Конечно, если для этого есть веские причины. Котофей захотел выпить оставшееся в хозяйском стакане молоко и ради этого ненадолго сам превратился в жидкость.
Добравшись до молока, пушистый попробовал его, а потом быстро вынырнул из стакана. Видимо, напиток был не самым вкусным. Иначе «жидкий» котяра не оставил бы его так скоро.
Источник:
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