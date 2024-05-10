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В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

Автор:
10 мая 2024 11:06
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   Спасение   в мире   животные   лошадь   
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В затопленной в результате наводнений Бразилии спасли лошадь, которая провела на крыше дома несколько дней. Кадры спасения появились в сети.


В Бразилии из-за наводнения лошадь застряла на крыше. Бедняжка провела в таком положении несколько дней, пока до нее не добрались спасатели. Как снять животное с крыши думали долго. Сперва было решено отправлять за ней вертолет, но потом все "переиграли" и решили эвакуировать лошадь на лодке

Необычную спасательную операцию даже транслировали по телевидению. За этим следила вся страна, включая президента и его жену. Спасатели аккуратно приблизились к лошади, дали ей успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.

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Метки: Бразилия   Видео   Спасение   в мире   животные   лошадь   
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Shtoppi Час назад
пацаны ваще ребята
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−1
Игорь 2 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, что пишy здeсь, большe нeгдe...

Ceйчaс ищy любyю paботy, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любyю подpaботкy, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
От голодa почти тepяю сознaниe. Одолжить пpосто нe y кого. Одолжитe, пожaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. хоть нa бyлкy хлeбa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Eсли остaвитe контaкты, то я готов вepнyть с пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом слyчae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вepнy 100%!

Пополнитe, пожaлyйстa, номep тeлeфонa нa любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнс номepa тeлeфонa y опepaтоpa или по CБП)

Зapaнee большоe Вaм чeловeчeскоe спaсибо
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Себастьян Перейра
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