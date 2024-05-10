В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

В затопленной в результате наводнений Бразилии спасли лошадь, которая провела на крыше дома несколько дней. Кадры спасения появились в сети.
В Бразилии из-за наводнения лошадь застряла на крыше. Бедняжка провела в таком положении несколько дней, пока до нее не добрались спасатели. Как снять животное с крыши думали долго. Сперва было решено отправлять за ней вертолет, но потом все "переиграли" и решили эвакуировать лошадь на лодке
Необычную спасательную операцию даже транслировали по телевидению. За этим следила вся страна, включая президента и его жену. Спасатели аккуратно приблизились к лошади, дали ей успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.
Источник:
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