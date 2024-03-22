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Спасение упавшего в колодец быка

Спасение упавшего в колодец быка

Автор:
22 марта 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Спасение   бык   в мире   животные   
826
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Жители одной из деревень в Индии пришли на помощь быку, упавшему в глубокий колодец. Момент спасения животного попал на видео.

Животное попало в беду, рухнув в глубокий колодец, и нескольким отважным мужчинам пришлось спускаться вниз и обвязывать бедолагу верёвками. Позже совместными усилиями быка вытащили на поверхность. Осмотр показал, что животное оказалось везучим и не пострадало.

Кстати, выяснилось, что бык сам виноват в произошедших с ним несчастьях. Селяне рассказали, что чуть ранее четвероногий агрессор впал в буйное поведение и начал драться с другими животными, а после упал в колодец. Видимо, это несколько остудило пыл хулиганистого быка, который может радоваться тому, что ещё легко отделался.

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Метки: Видео   Индия   Спасение   бык   в мире   животные   
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3  комментария
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6k
Babangdida Полчаса назад
Высота не маленькая, как бычок себя не поломал?
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2k
Андерсен 11 минут назад
Там вообще ограждения нет, в темноте и самому свалиться можно на раз-два
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12k
zlopisec 15 минут назад
Хренасе у них колодцы.... В нем жить можно....
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3871 пост (3865 в горячем)

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