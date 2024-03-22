Спасение упавшего в колодец быка

Жители одной из деревень в Индии пришли на помощь быку, упавшему в глубокий колодец. Момент спасения животного попал на видео.
Животное попало в беду, рухнув в глубокий колодец, и нескольким отважным мужчинам пришлось спускаться вниз и обвязывать бедолагу верёвками. Позже совместными усилиями быка вытащили на поверхность. Осмотр показал, что животное оказалось везучим и не пострадало.
Кстати, выяснилось, что бык сам виноват в произошедших с ним несчастьях. Селяне рассказали, что чуть ранее четвероногий агрессор впал в буйное поведение и начал драться с другими животными, а после упал в колодец. Видимо, это несколько остудило пыл хулиганистого быка, который может радоваться тому, что ещё легко отделался.
Источник:
Источник:
- В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем
- Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича
- Бык опозорил экстремала перед толпой
- Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона
- Незваный гость разогнал пожилых картёжниц