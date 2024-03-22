Спасение упавшего в колодец быка

Животное попало в беду, рухнув в глубокий колодец, и нескольким отважным мужчинам пришлось спускаться вниз и обвязывать бедолагу верёвками. Позже совместными усилиями быка вытащили на поверхность. Осмотр показал, что животное оказалось везучим и не пострадало.

Кстати, выяснилось, что бык сам виноват в произошедших с ним несчастьях. Селяне рассказали, что чуть ранее четвероногий агрессор впал в буйное поведение и начал драться с другими животными, а после упал в колодец. Видимо, это несколько остудило пыл хулиганистого быка, который может радоваться тому, что ещё легко отделался.