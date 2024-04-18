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Сообщество Без кота и жизнь не та 2259 постов • 510 подписчиков подписаться
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Полицейские спасли кота, который повис на ручке двери автомобиля во время наводнения

Полицейские спасли кота, который повис на ручке двери автомобиля во время наводнения

Автор:
18 апреля 2024 08:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Дубай   Спасение   в мире   животные   кот   кошка   
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В Дубае кот спасся от наводнения, схватившись за ручку двери автомобиля. К счастью, помощь подоспела к нему вовремя.

Котик держался за ручку до тех пор, пока его не вытащили из воды двое полицейских на лодке.

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Метки: Видео   Дубай   Спасение   в мире   животные   кот   кошка   
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8  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Помогли котику сэкономить одну жизнь
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191
Евгений Бобр 20 минут назад
В Дубаи уже новоднение, я уже ничего не понимаю, я всегда думал что там сухая пустыня)
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16k
Ivan 50 минут назад
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6k
ValdemarNaftulievich 54 минуты назад
Бедненький, даже нет сил мявкать...
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4k
elllfa 54 минуты назад
это он в конце ругается
-"Что так долго !!!?"
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32k
Axel Час назад
Отжали у бедного котика последнюю тачку...
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9k
Alex 2 часа назад
Эх, бедолага.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3526 в горячем)

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