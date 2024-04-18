Полицейские спасли кота, который повис на ручке двери автомобиля во время наводнения

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В Дубае кот спасся от наводнения, схватившись за ручку двери автомобиля. К счастью, помощь подоспела к нему вовремя.
Котик держался за ручку до тех пор, пока его не вытащили из воды двое полицейских на лодке.
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