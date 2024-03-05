В Дагестане мужчина спас детёныша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети

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На берег Каспийского моря вблизи Махачкалы выбросило детёныша тюленя. Малыш запутался в обрывках рыболовных сетей и не мог выбраться. К счастью, его вовремя заметил сотрудник Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Мужчина разрезал сеть и тюлень смог самостоятельно вернуться в водоём.
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