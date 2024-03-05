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В Дагестане мужчина спас детёныша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети

В Дагестане мужчина спас детёныша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети

Автор:
05 марта 2024 07:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дагестан   Спасение   в мире   добро   животные   тюлень   
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На берег Каспийского моря вблизи Махачкалы выбросило детёныша тюленя. Малыш запутался в обрывках рыболовных сетей и не мог выбраться. К счастью, его вовремя заметил сотрудник Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчина разрезал сеть и тюлень смог самостоятельно вернуться в водоём.

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Метки: Видео   Дагестан   Спасение   в мире   добро   животные   тюлень   
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2  комментария
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Serj81 46 минут назад
Даги все браконьерят, осетра то в Каспии наверно не осталось.
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Krasin

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