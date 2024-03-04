Лошадь неожиданно напала на мужчину

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Мужчина шёл по улице в солнечный день и ничего не предвещало беды. Однако нашёлся тот, кто испортил ему настроение и заставил изменить планы. Стоявшая возле дерева лошадь схватила его и потянула в свою сторону.
Момент нападения лошади на пешехода попал на видео.
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