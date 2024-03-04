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Лошадь неожиданно напала на мужчину

Лошадь неожиданно напала на мужчину

Автор:
04 марта 2024 15:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   лошадь   мужчина   нападение   пешеход   
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Мужчина шёл по улице в солнечный день и ничего не предвещало беды. Однако нашёлся тот, кто испортил ему настроение и заставил изменить планы. Стоявшая возле дерева лошадь схватила его и потянула в свою сторону.

Момент нападения лошади на пешехода попал на видео.

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Метки: Видео   в мире   животные   лошадь   мужчина   нападение   пешеход   
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15  комментариев
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6k
Rubiroid_47 58 минут назад
"Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье!" (c)
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4k
Владимир 6 минут назад
видно,в прошлой жизни -он ее обижал...
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92k
sapér Vodička 11 минут назад
Берегите СИСЬГИ,СИСЬГИ берегите !
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−2
Иван 12 минут назад
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14k
KotSkripaley 14 минут назад
Лошади реально кусючие животные, пальцы отлетают на раз, если неудачно покормишь с руки.
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36k
Опаньки 21 минуту назад
фига себе, а я их когда-то морковкой и яблоком кормил. А она мужику чуть руку не оторвала ))))
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23k
BiZ 22 минуты назад
пол-сиськи оторвал
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4k
Vasiliy Полчаса назад
Больно мужику.... Я в детстве летом часто тусил в доме отдыха, там была лошадка при хозяйстве, не шибко большая, содержалась в каком-то сарайчике около столовой. Я после обеда каждый день её кормил хлебом. И вот через неделю она внезапно меня цапнула за плечо. Хорошо, что было прохладно и был одет, но до крови и синяк огромный, на куртке дыра. С тех пор к лошадкам я отношусь крайне подозрительно.
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96k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ну всё, по прецедентное праву, обяжут на всех лошадей надевать намордник (если чувак обратиться в суд)...
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26k
Илларион Забродов 55 минут назад
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36k
Fat Lynx 55 минут назад
У нас в школе чудака укусила лошадь за грудь... Синяк был сантиметров 25.
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13k
Krapiv Час назад
ржачно
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3k
Едондер пуп Час назад
Полицейская лошадь на пенсии))
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