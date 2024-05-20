Трейлер фильма "Реинкарнация. Демоны желаний" (2024)

Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал и загадывает желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.