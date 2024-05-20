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Трейлер фильма "Реинкарнация. Демоны желаний" (2024)

Трейлер фильма "Реинкарнация. Демоны желаний" (2024)

Автор:
20 мая 2024 13:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Дэвид Джеймс   Патрик Киган Тафт   Мэдисон Паллинс   Джон Уэллс   Брэнди Боткин   Терри Токантинс   
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Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал и загадывает желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 16 мая 2024

В ролях: Патрик Киган Тафт, Мэдисон Паллинс, Джон Уэллс, Брэнди Боткин, Терри Токантинс

Режиссер: Дэвид Джеймс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Дэвид Джеймс   Патрик Киган Тафт   Мэдисон Паллинс   Джон Уэллс   Брэнди Боткин   Терри Токантинс   
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Sasa Час назад
Ужас! )))
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1711 постов (1671 в горячем)
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