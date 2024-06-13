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Полицейский остановил фаната с помощью электрошокера

Полицейский остановил фаната с помощью электрошокера

Автор:
13 июня 2024 09:50
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   США   в мире   полицейский   полиция   фанат   электрошокер   
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В американском городе Цинцинати фанат бейсбола выбежал на поле во время матча и сделал сальто. Однако он недолго радовался своему поступку.

Ситуация произошла на стадионе Great American Ball Park, после акробатического трюка 19-летний Уильям Хендон пробежал всего пару метров, прежде чем его бесцеремонно "сбило с ног" высокое напряжение.

Парня задержали за нарушение порядка и незаконное проникновение на чужую территорию. Он уже предстал перед судом.

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Метки: Видео   США   в мире   полицейский   полиция   фанат   электрошокер   
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12  комментариев
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
Почему не из "Кольта" завалил ? )))
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32k
Serg2001 3 минуты назад
Эта штука посильнее будет "Фауста" Гёте... )
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10k
Роман Полчаса назад
Коп просто душка, не пристрелил!
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1k
DuckTales Час назад
Вот в данном случае, нахрена так было делать ?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
в полицейском государстве соответствующие методы...представляю..если бы у нас так кого-нибудь ублюдочного навальниста приземлили..вонь бы стояла Вселенского масштаба..1000 санкций бы получили)
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167
Олег Шинкевич ☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Это другое....
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407
Кот Чеширский ☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
У нас во время футбольных матчей вроде не выбегают идиоты. А если выбегут, тоже по чайнику получат.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4022 в горячем)

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