Полицейский остановил фаната с помощью электрошокера

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В американском городе Цинцинати фанат бейсбола выбежал на поле во время матча и сделал сальто. Однако он недолго радовался своему поступку.
Ситуация произошла на стадионе Great American Ball Park, после акробатического трюка 19-летний Уильям Хендон пробежал всего пару метров, прежде чем его бесцеремонно "сбило с ног" высокое напряжение.
Парня задержали за нарушение порядка и незаконное проникновение на чужую территорию. Он уже предстал перед судом.
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Метки: Видео США в мире полицейский полиция фанат электрошокер
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