Полицейский остановил фаната с помощью электрошокера

Ситуация произошла на стадионе Great American Ball Park, после акробатического трюка 19-летний Уильям Хендон пробежал всего пару метров, прежде чем его бесцеремонно "сбило с ног" высокое напряжение.

Парня задержали за нарушение порядка и незаконное проникновение на чужую территорию. Он уже предстал перед судом.