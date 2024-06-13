Детройтские оккультные убийства: судьба Бенни Евангелисты и его родных

Оккультизм – это направление, результаты деятельности в рамках которого невозможно потрогать, увидеть или попробовать на вкус. Но зато можно заиметь вполне себе реальных осязаемых проблем, если очень в него углубиться.
Убийство целителя Бенни Евангелисты и его семьи потрясло город Детройт в 1929 году. Нераскрытое дело об оккультном убийстве в Детройте стало самым загадочным и странным в истории американской преступности. Кто убил семью Евангелисты?
Бенджамино Евангелиста и его старший брат Антонио иммигрировали в Соединённые Штаты. Братья прибыли из Неаполя в 1904 году. Как и многие другие иммигранты, Бенджамино американизировал своё имя до Бенни Евангелиста. Они были готовы к лучшему будущему.
Бенни и его брат переехали в Филадельфию и некоторое время жили вместе. Там Бенни заинтересовался оккультизмом и утверждал, что получает видения от Бога. Антонио, будучи набожным католиком, был обеспокоен видениями брата, и они поссорились.
Брат отправил Бенни на работу в Йорк. Там Бенни подружился с другим парнем из Неаполя по имени Аурелиус Анджелино. Вдвоём они начали изучать оккультизм, исследуя мир тёмной магии и мистики. Однако это оказалось смертельно опасным. Однажды Анджелино напал на свою семью и убил топором сыновей-близнецов.
В 1919 году он был отправлен в государственную больницу для душевнобольных Фэйрвью.
Неизвестно, случилось ли что-то, что превратило отца в убийцу. Какова бы ни была причина, Бенни был очень напуган случившимся. Стремясь отделаться от своего друга и его преступлений и найти что-то новое, он переехал в Детройт.
В Детройте Бенни работал плотником и стал успешным риелтором и домовладельцем. Став преуспевающим, он остепенился, женился. Однако в это время он вновь заинтересовался оккультизмом. Бенни стал самопровозглашённым мистическим целителем и духовным лидером, зарабатывая немного денег на стороне, чтобы содержать хозяйство.
Вскоре он стал известен тем, что продавал травы, привороты и снадобья. Бенни также исполнял для клиентов танцы, песнопения и даже приносил в жертву животных. За свои услуги он брал 10 долларов, что составляло примерно сумму, заработанную за два дня на местной фабрике.
Сказать, что Бенни Евангелиста был эксцентриком, значит преуменьшить. Подвал в его доме на углу Сент-Обен-авеню был превращён в ритуальное помещение со своеобразным алтарём. Он брал с посетителей по пять центов за вход в подвал, чтобы увидеть изображения богов созданной им религии.
Изображения Бенни выглядели убедительно, хотя на самом деле это были самодельные фигуры из бумаги и воска, подвешенные к потолку на проводах. Он называл эти фигуры небесными планетами и даже создал гигантский глаз, который мог светиться.
Многие жители района и итальянские иммигранты приходили к Бенни за лекарствами и снадобьями. Некоторые клиенты, что ожидаемо для такой сферы деятельности, были разочарованы отсутствием эффекта и чувствовали себя так, будто их обманули или надули, а Бенни банально украл их деньги.
Всё встало на свои места, когда 3 июля 1929 года Винсент Элиас, клиент Евангелисты, пришёл к Бенни, чтобы заключить сделку с недвижимостью. Элиас подошёл к входу в подвал, заметив, что в доме тихо, хотя внутри должны были находиться четверо маленьких детей. Элиас решил, что Бенни там работает и не слышал его стука в дверь. Бенни действительно был в подвале. Но в таком виде, что Элиас со скоростью ветра помчался за полицией.
Полицейские нашли Бенни Евангелисту сидящим за своим столом, со сложенными, как в молитве, руками, но без головы. Голова лежала на полу возле его ног в окружении трёх фотографий ребёнка в гробу. Позже выяснилось, что он был одним из детей Евангелисты, умершим несколькими годами ранее. Почему эти фотографии оказались рядом с отрубленной головой Бенни, так и не удалось выяснить.
Полицейские поднялись наверх и стали искать остальных членов семьи. Все домочадцы были убиты. Жену Бенни нашли в постели с полуторагодовалым малышом Марио. Голова матери была почти полностью отрублена, а череп Марио проломлен.
Трое других детей, Анджелина (7 лет), Маргарет (5 лет) и Жанна (4 года), были найдены в своих кроватках. Как и у их брата, черепа девочек были повреждены.
Следов борьбы или ограбления не было. Единственными уликами на месте преступления стали кровавые следы, ведущие от Бенни, и один кровавый отпечаток пальца на дверной ручке.
Многие итальянские иммигранты в общине отказывались говорить с полицией или признаваться, что знают семью Евангелиста. За информацией о семье полицейские обратились к врачу и адвокату Бенни.
Врач нарисовал компрометирующую картину, описав Бенни как безумного религиозного фанатика. В поисках других объяснений адвокат Бенни сообщил чиновникам, что клиент прошёл через несколько судебных процессов, связанных с его бизнесом в сфере недвижимости. По словам адвоката, эти дела были настолько лёгкими, что явно не могли быть причиной для жестокого уничтожения семьи. В итоге полиция разработала три теории того, что могло произойти. Первая теория гласила, что семья была убита итальянским преступным сообществом, известным как «Чёрная рука». Обнаружились записки с угрозами в адрес Бенни, но эта теория была быстро отвергнута.
В то время «Чёрная рука» ушла в прошлое, превратившись в организованную преступную группировку. И подобные оккультные мероприятия были не в их стиле. Считалось, что Бенни получал записки с вымогательствами от кого-то, выдававшего себя за члена банды, но реальной связи с организованной преступностью не было.
По второй версии, убийцей был человек, который вёл дела с Бенни. Полиция установила личность главного подозреваемого, который отрицал свою причастность. Однако когда на него надавили, он подтвердил, что ходил в дом Евангелисты в ночь перед убийствами.
Согласно его показаниям, ничего странного или плохого не произошло, и он покинул дом, отправившись выпить с другом. Этот человек привлёк внимание полиции тем, что всего тремя месяцами ранее он убил ножом своего шурина. Считалось, что в этом случае он действовал в целях самообороны. Из-за отсутствия признаний и улик мужчина был исключён из числа подозреваемых.
В соответствии с третьей версией, людей убил друг Бенни из Йорка, Аурелиус Анджелино. Убийство двух его сыновей топором было очень похоже на сцену в доме Евангелисты. Шестью годами ранее, в 1923 году, Анджелино сбежал, и больше его не видели.
Предполагалось, что, возможно, Анджелино отправился в Детройт, чтобы отомстить. Странная особенность предыдущего дела подтолкнула полицию к этой версии: кровавые отпечатки пальцев, обнаруженные в доме Анджелино после убийств, оказались принадлежащими Бенни.
Неужели Бенни подставил своего друга, а несправедливо осуждённый Анджелино пришёл отомстить?
Прошло почти 100 лет с момента оккультных убийств Евангелисты, а дело до сих пор не раскрыто. Заслужив звание одного из старейших и самых жутких «холодных» дел в истории города.
Кто убил этого эксцентричного бизнесмена, знахаря и религиозного фанатика? Почему погибли и остальные члены его семьи? Помимо официальных версий есть ещё одна теория. Что если Бенни Евангелиста и его друг Анджелино наткнулись на что-то во время своих оккультных исследований? Узнали что-то, что никому не позволено знать. И поплатились за это жизнями родных и своими собственными.
Источник:
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