Детройтские оккультные убийства: судьба Бенни Евангелисты и его родных

Бенджамино Евангелиста и его старший брат Антонио иммигрировали в Соединённые Штаты. Братья прибыли из Неаполя в 1904 году. Как и многие другие иммигранты, Бенджамино американизировал своё имя до Бенни Евангелиста. Они были готовы к лучшему будущему.

Бенни и его брат переехали в Филадельфию и некоторое время жили вместе. Там Бенни заинтересовался оккультизмом и утверждал, что получает видения от Бога. Антонио, будучи набожным католиком, был обеспокоен видениями брата, и они поссорились.

Брат отправил Бенни на работу в Йорк. Там Бенни подружился с другим парнем из Неаполя по имени Аурелиус Анджелино. Вдвоём они начали изучать оккультизм, исследуя мир тёмной магии и мистики. Однако это оказалось смертельно опасным. Однажды Анджелино напал на свою семью и убил топором сыновей-близнецов.

В 1919 году он был отправлен в государственную больницу для душевнобольных Фэйрвью.

Неизвестно, случилось ли что-то, что превратило отца в убийцу. Какова бы ни была причина, Бенни был очень напуган случившимся. Стремясь отделаться от своего друга и его преступлений и найти что-то новое, он переехал в Детройт.