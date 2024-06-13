Британцы подняли со дна Ла-Манша древние надгробия

Надгробные плиты прекрасно сохранились, разве что одну из них покрыли балянусы.

Морские археологи трудились более двух часов, чтобы поднять артефакты на поверхность.

"Одна безупречно сохранившаяся плита имеет размер 1,5 м и весит примерно 70 кг. Другая, более крупная, состоит из двух частей, её общая длина составляет 2 м, а вес - около 200 кг".

Памятники могли предназначаться для представителей духовенства, которых почитали в средневековом английском обществе.