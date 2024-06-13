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Британцы подняли со дна Ла-Манша древние надгробия

Британцы подняли со дна Ла-Манша древние надгробия

Автор:
13 июня 2024 10:57
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Великобритания   дорсет   кораблекрушение   море   надгробие   плита   
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Британские археологи подняли средневековые надгробия с затонувшего корабля. Университет Борнмута объявил о находке в пресс-релизе 7 июня. Мемориальные памятники были найдены в бухте Стадленд, у побережья Дорсета. Они пролежали на дне Ла-Манша 800 лет.

"Плиты, вырезанные из пурбекского мрамора, затонули вместе с судном у побережья Дорсета во времена правления Генриха III в XIII веке", - поясняется в пресс-релизе. Генрих III, сын короля Иоанна, занял трон в 1216 году и правил до своей смерти в 1272 году.

Надгробные плиты прекрасно сохранились, разве что одну из них покрыли балянусы.

Морские археологи трудились более двух часов, чтобы поднять артефакты на поверхность.

"Одна безупречно сохранившаяся плита имеет размер 1,5 м и весит примерно 70 кг. Другая, более крупная, состоит из двух частей, её общая длина составляет 2 м, а вес - около 200 кг".

Памятники могли предназначаться для представителей духовенства, которых почитали в средневековом английском обществе.

Том Казинс, возглавлявший исследование, рассказал, что камень, из которого сделаны плиты, также был найден в Вестминстерском аббатстве, Кентерберийском и Солсберийском соборах.

"Корабль затонул в период расцвета каменной промышленности в Пурбеке, и могильные плиты, которые мы здесь видим, использовались для епископов и архиепископов во всех соборах и монастырях Англии того времени", - добавил он.

Специалисты уже занимаются очисткой и консервацией плит, которые будут представлены публике в следующем году.

Место кораблекрушения впервые обнаружили в 1982 году, но его приняли за груду обломков на морском дне. Ценность осознали только в 2019 году, когда Том и команда из университета совершили погружение.

"Артефакты позволят команде из Борнмута узнать больше о жизни в XIII веке и древнем ремесле каменщиков", - подытожили в университете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   дорсет   кораблекрушение   море   надгробие   плита   
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Fuchsia
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