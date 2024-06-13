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Девушка перекрыла автомагистраль, чтобы спасти девятерых утят

Девушка перекрыла автомагистраль, чтобы спасти девятерых утят

Автор:
13 июня 2024 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   КАД   Спасение   добро   дорога   животные   птицы   
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В Санкт-Петербурге девушка спасла утят, которые выбежали на КАД — многополосную скоростную магистраль. Героиня ролика вышла на проезжую часть и приостановила движение автомобилей, чтобы птицы смогли перейти дорогу.

Остановка на КАД запрещена, но водители притормозили, чтобы дать утятам время на переход проезжей части.

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Метки: Видео   КАД   Спасение   добро   дорога   животные   птицы   
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8  комментариев
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7k
hhwost Час назад
утят жалко. на простой улице я бы и сам вышел.
но на магистрали? мало в интернетах видео, чем такие остановки на КАДах и МКАДах кончаются? рисковать своей и чужими жизнями ради ми-ми-ми сантиментов - как минимум безответственно.
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37k
Fat Lynx Полчаса назад
Утята в ливневку сиганули?
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37k
Fat Lynx Полчаса назад
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1k
DuckTales Час назад
Опасненько ...
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Я даже не знаю, чем тут больше восхититься ее слабоумием или отвагой?
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22
risti Колька Валеркин сын Час назад
фигурой
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14k
Гомерчик Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4022 в горячем)

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