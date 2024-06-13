Девушка перекрыла автомагистраль, чтобы спасти девятерых утят

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В Санкт-Петербурге девушка спасла утят, которые выбежали на КАД — многополосную скоростную магистраль. Героиня ролика вышла на проезжую часть и приостановила движение автомобилей, чтобы птицы смогли перейти дорогу.
Остановка на КАД запрещена, но водители притормозили, чтобы дать утятам время на переход проезжей части.
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но на магистрали? мало в интернетах видео, чем такие остановки на КАДах и МКАДах кончаются? рисковать своей и чужими жизнями ради ми-ми-ми сантиментов - как минимум безответственно.