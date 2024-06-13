Как спасатели пытались достать собаку из фонтана

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В Ростове-на-Дону прохожие заметили в фонтане собаку и решили, что она не может выбраться самостоятельно. Люди вызвали спасателей и стали ждать.
Выяснилось, что помощь собака не требовалась. Она просто хотела охладиться в прохладной воде. Собака ловко вылезла из фонтана самостоятельно и отправилась по своим собачьим делам.
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