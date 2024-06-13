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Как спасатели пытались достать собаку из фонтана

Как спасатели пытались достать собаку из фонтана

Автор:
13 июня 2024 06:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Ростов-на-дону   Спасение   животные   собвка   
1697
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В Ростове-на-Дону прохожие заметили в фонтане собаку и решили, что она не может выбраться самостоятельно. Люди вызвали спасателей и стали ждать.

Выяснилось, что помощь собака не требовалась. Она просто хотела охладиться в прохладной воде. Собака ловко вылезла из фонтана самостоятельно и отправилась по своим собачьим делам.

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Метки: Видео   Пёс   Ростов-на-дону   Спасение   животные   собвка   
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4  комментария
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63k
turyst 2 часа назад
"А теперь вызывайте, нас доставать." (с)

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4
datotse 12 минут назад
Особенно интересно бывает наблюдать за спасением кошек с деревьев (ирония).
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1k
Абракадабра 12 минут назад
И ведь самое интересное, что такой вызов не отфутболишь.
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7k
newegg Полчаса назад
Идиоты. Даже до собаки доколупались.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3668 в горячем)

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