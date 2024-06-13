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Глаза собаки расширяются при виде кусочка пиццы

Глаза собаки расширяются при виде кусочка пиццы

Автор:
13 июня 2024 10:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   пицца   собака   
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Четырёхлетняя австралийская овчарка по кличке Ньокки забавным образом реагирует на движения руки хозяина с зажатым куском пиццы.

Эта собака никогда не против того, чтобы её угостили чем-нибудь вкусным с хозяйского стола.

И если хозяева закажут пиццу, то их любимица немедленно прибежит смотреть на лакомство и, возможно, выпросить кусочек. Именно так всё получилось и на этот раз, во время которого владельцы заметили, что их четвероногая подружка реагирует на еду особенно уморительно. Стоило только совершить движение рукой, в которой был зажат ломтик пиццы, как глаза Ньокки немедленно расширялись.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   пицца   собака   
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2  комментария
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18k
Сергей 21 минуту назад
Обычная реакция! Собака, просто, ждет, что дебил-хозяин сейчас бросит кусок и она уже готовится бросится его искать!
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9k
Харон ( Χάρων) 21 минуту назад
Садист.
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mindflixx
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