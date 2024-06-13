Глаза собаки расширяются при виде кусочка пиццы

Эта собака никогда не против того, чтобы её угостили чем-нибудь вкусным с хозяйского стола.

И если хозяева закажут пиццу, то их любимица немедленно прибежит смотреть на лакомство и, возможно, выпросить кусочек. Именно так всё получилось и на этот раз, во время которого владельцы заметили, что их четвероногая подружка реагирует на еду особенно уморительно. Стоило только совершить движение рукой, в которой был зажат ломтик пиццы, как глаза Ньокки немедленно расширялись.