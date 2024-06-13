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"Пушистые" захватчики терроризируют рыбаков и блокируют системы охлаждения электростанций

"Пушистые" захватчики терроризируют рыбаков и блокируют системы охлаждения электростанций

Автор:
13 июня 2024 11:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   захватчики   крабы   люди   новости   рыбаки   фото   
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Инвазивный вид крабов из Китая захватывают реки и проливы мегаполисов — местные власти призывают отлавливать "террористов".

Мохнаторукий краб с пушистыми клешнями является инвазивным видом из Китая и известен тем, что терроризирует рыбаков и блокирует системы охлаждения электростанций. Теперь Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка (NYDEC) предупреждает, что животные захватывают мегаполис.

Сотрудники департамента призывают жителей мегаполиса ловить крабов и помещать их в морозильные камеры, а затем сообщать властям. Ранее сообщалось о наблюдении крабов вдоль рек Гудзон и Ниссеквог, а также в проливе Лонг-Айленд. Отметим, что ранее вторжение крабов наблюдалось в Сан-Франциско, Чесапикском проливе и даже в лондонской реке Темзе

Морские биологи также выразили обеспокоенность тем, что инвазивный вид может вытеснить многие местные виды, которые сегодня находятся в уязвимом положении. Более того, ученые полагают, что крабы также могут изменить всю местную пищевую цепь. По словам защитников природы, крабы перемещаются между солоноватыми и морскими водами, а также обладают потенциалом разрушать местные экосистемы, конкурируя с видами, обитающими в них.


NYDEC описал китайского мохнаторукого краба Eriocheir sinensis, который обитает в Восточной Азии, как "хищника широкого профиля", способного изменять целые пищевые цепи: инвазивный вид поедает икру местных рыб и беспозвоночных. Кроме того, представители этого вида используют технику рытья, которая может дестабилизировать берега рек и усилить эрозию. Это, в свою очередь, увеличивает риск наводнений и уменьшает среду обитания местных видов.

Китайские мохнаторукие крабы могут быть разных оттенков от светло-коричневого до оливкового. Вначале своего жизненного пути они крохотные, однако по мере взросления растут и развивают свои мохнатые клешни. На клешнях есть густые участки коричневых щетинок или "щетинок", которые и дали крабам-рукавицам свое название.


Известно, что инвазивный вид крабов впервые был доставлен в США в 1992 году траулерами для ловли креветок. В результате крабы обосновали свою популяцию в заливе Сан-Франциско. В Азии представители этого вида считаются деликатесом, а потому крабы также были незаконно завезены на рынки Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, несмотря на то, что в США запрещен импорт, экспорт или продажа живых крабов этого вида.

О появлении первого мохнаторукого краба в Нью-Йорке сообщили в 2007 году, когда его обнаружили во время коммерческой ловли в реке Гудзон. За почти два десятилетия популяция крабов значительно расширилась и теперь зоозащитники вынуждены обратиться к общественности с призывом отлавливать представителей этого вида.


Сотрудники NYDEC призывают жителей Нью-Йорка осматривать лодки, прицепы и оборудование, а также удалять мусор и грязь с них, чтобы избавиться от инвазивного вида. В случае обнаружения рукавичного краба сотрудники департамента призывают удалить краба из окружающей среды, сфотографировать, а затем заморозить и передать властям для дальнейшего анализа. Также местных жителей просят указывать точное место обнаружение краба, чтобы сотрудники департамента могли позже исследовать место.

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Метки: в мире   захватчики   крабы   люди   новости   рыбаки   фото   
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15k
котегRUS 2 часа назад
они хоть съедобные ?
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Вот бы я поймал краба и отдал его кому-то! Да идите вы нахер с такими предложениями!
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2409 постов (2367 в горячем)

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