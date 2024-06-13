"Пушистые" захватчики терроризируют рыбаков и блокируют системы охлаждения электростанций

Известно, что инвазивный вид крабов впервые был доставлен в США в 1992 году траулерами для ловли креветок. В результате крабы обосновали свою популяцию в заливе Сан-Франциско. В Азии представители этого вида считаются деликатесом, а потому крабы также были незаконно завезены на рынки Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, несмотря на то, что в США запрещен импорт, экспорт или продажа живых крабов этого вида.

О появлении первого мохнаторукого краба в Нью-Йорке сообщили в 2007 году, когда его обнаружили во время коммерческой ловли в реке Гудзон. За почти два десятилетия популяция крабов значительно расширилась и теперь зоозащитники вынуждены обратиться к общественности с призывом отлавливать представителей этого вида.



Сотрудники NYDEC призывают жителей Нью-Йорка осматривать лодки, прицепы и оборудование, а также удалять мусор и грязь с них, чтобы избавиться от инвазивного вида. В случае обнаружения рукавичного краба сотрудники департамента призывают удалить краба из окружающей среды, сфотографировать, а затем заморозить и передать властям для дальнейшего анализа. Также местных жителей просят указывать точное место обнаружение краба, чтобы сотрудники департамента могли позже исследовать место.