"Пушистые" захватчики терроризируют рыбаков и блокируют системы охлаждения электростанций

Инвазивный вид крабов из Китая захватывают реки и проливы мегаполисов — местные власти призывают отлавливать "террористов".
Мохнаторукий краб с пушистыми клешнями является инвазивным видом из Китая и известен тем, что терроризирует рыбаков и блокирует системы охлаждения электростанций. Теперь Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка (NYDEC) предупреждает, что животные захватывают мегаполис.
Сотрудники департамента призывают жителей мегаполиса ловить крабов и помещать их в морозильные камеры, а затем сообщать властям. Ранее сообщалось о наблюдении крабов вдоль рек Гудзон и Ниссеквог, а также в проливе Лонг-Айленд. Отметим, что ранее вторжение крабов наблюдалось в Сан-Франциско, Чесапикском проливе и даже в лондонской реке Темзе
Морские биологи также выразили обеспокоенность тем, что инвазивный вид может вытеснить многие местные виды, которые сегодня находятся в уязвимом положении. Более того, ученые полагают, что крабы также могут изменить всю местную пищевую цепь. По словам защитников природы, крабы перемещаются между солоноватыми и морскими водами, а также обладают потенциалом разрушать местные экосистемы, конкурируя с видами, обитающими в них.
NYDEC описал китайского мохнаторукого краба Eriocheir sinensis, который обитает в Восточной Азии, как "хищника широкого профиля", способного изменять целые пищевые цепи: инвазивный вид поедает икру местных рыб и беспозвоночных. Кроме того, представители этого вида используют технику рытья, которая может дестабилизировать берега рек и усилить эрозию. Это, в свою очередь, увеличивает риск наводнений и уменьшает среду обитания местных видов.
Китайские мохнаторукие крабы могут быть разных оттенков от светло-коричневого до оливкового. Вначале своего жизненного пути они крохотные, однако по мере взросления растут и развивают свои мохнатые клешни. На клешнях есть густые участки коричневых щетинок или "щетинок", которые и дали крабам-рукавицам свое название.
Известно, что инвазивный вид крабов впервые был доставлен в США в 1992 году траулерами для ловли креветок. В результате крабы обосновали свою популяцию в заливе Сан-Франциско. В Азии представители этого вида считаются деликатесом, а потому крабы также были незаконно завезены на рынки Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, несмотря на то, что в США запрещен импорт, экспорт или продажа живых крабов этого вида.
О появлении первого мохнаторукого краба в Нью-Йорке сообщили в 2007 году, когда его обнаружили во время коммерческой ловли в реке Гудзон. За почти два десятилетия популяция крабов значительно расширилась и теперь зоозащитники вынуждены обратиться к общественности с призывом отлавливать представителей этого вида.
Сотрудники NYDEC призывают жителей Нью-Йорка осматривать лодки, прицепы и оборудование, а также удалять мусор и грязь с них, чтобы избавиться от инвазивного вида. В случае обнаружения рукавичного краба сотрудники департамента призывают удалить краба из окружающей среды, сфотографировать, а затем заморозить и передать властям для дальнейшего анализа. Также местных жителей просят указывать точное место обнаружение краба, чтобы сотрудники департамента могли позже исследовать место.
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