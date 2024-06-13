Необычные законы и особенности жизни в Таиланде, которые могут насторожить туристов

Таиланд — это не только популярное туристическое направление с белоснежными пляжами и древними храмами, но и страна с богатой историей, культурой и многими интересными особенностями. Собрали в посте разные факты про солнечную страну.
Запрещено пользоваться электронной сигаретой
Импорт, продажа и использование электронных сигарет в Таиланде запрещены. Нарушение этого закона может привести к аресту и крупному штрафу.
Запрещено бросать монеты в реки
Хотя бросание монет в воду может показаться безобидным, в Таиланде это запрещено для сохранения чистоты водоемов.
Фото буддистов без разрешения
Просить разрешения перед фотографированием буддистских монахов — это не только вежливо, но и закон. Неуважение к монахам может быть наказуемо.
Осторожно с королевскими фотографиями
Ставить под сомнение или проявлять неуважение к изображениям короля и членов королевской семьи строго запрещено. Даже комментарий или жест могут привести к серьезным последствиям.
Не разговаривайте по телефону на перекрестках
Водителям запрещено разговаривать по мобильному телефону на перекрестках, даже если они находятся в режиме ожидания на светофоре. Нарушение может привести к штрафу.
Запрещено выплевывать жвачку на улицу
Бросание жевательной резинки на улице может обернуться штрафом до 2000 батов (около 60 долларов США). Этот закон введен для поддержания чистоты в городах.
Одежда в публичных местах
В общественных местах запрещено находиться без нижнего белья. Хотя этот закон практически невозможно проверить, он все же существует.
Запрещено наступать на деньги
В Таиланде считается оскорблением наступить на банкноту или монету, так как на них изображен король. Это действие может привести к серьезным штрафам и даже аресту.
Пластиковые пакеты в запрете
С 2020 года Таиланд ввел запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в крупных магазинах, стремясь уменьшить загрязнение окружающей среды.
Самое длинное название столицы в мире
Официальное название Бангкока на тайском языке состоит из 168 букв и звучит как "Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Поп Ноппарат Ратчатхани Бурирам Удомратчатанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит".
Загадочные традиции на Лой Кратонг
Лой Кратонг — это фестиваль, на котором люди запускают в воду маленькие плоты с зажженными свечами и цветами, это символизирует процесс отпускания обид и благодарность богине воды.
Страна тысячи храмов
В Таиланде насчитывается более 40,000 буддийских храмов (ватов), каждый из которых уникален по-своему и отражает богатое культурное наследие страны.
Цветовые коды дней недели
В Таиланде каждый день недели ассоциируется с определенным цветом, и люди часто носят одежду соответствующего цвета в этот день: понедельник — желтый, вторник — розовый, и так далее.
Тайский алфавит
Тайский алфавит состоит из 44 согласных и 15 гласных символов, которые могут образовывать до 32 различных звуков. Это делает язык сложным для изучения, но интересным для тех, кто хочет погрузиться в культуру.
Необычные кондиционеры
В Таиланде существует интересная практика использования "кондиционеров" на рынках — огромные льдины, которые размещаются перед вентиляторами для охлаждения воздуха.
Еда из насекомых
В Таиланде можно попробовать различные закуски из насекомых, такие как жареные кузнечики, личинки шелкопряда и скорпионы. Это традиционные деликатесы, которые привлекают любителей экзотики.
Праздник водяных битв (Сонгкран)
Сонгкран, тайский Новый год, отмечается водяными битвами по всей стране. Люди выходят на улицы с водяными пистолетами и ведрами, чтобы обливаться водой, что символизирует очищение и начало нового года.
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