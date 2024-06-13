Необычные законы и особенности жизни в Таиланде, которые могут насторожить туристов

Запрещено пользоваться электронной сигаретой

Импорт, продажа и использование электронных сигарет в Таиланде запрещены. Нарушение этого закона может привести к аресту и крупному штрафу.

Запрещено бросать монеты в реки

Хотя бросание монет в воду может показаться безобидным, в Таиланде это запрещено для сохранения чистоты водоемов.

Фото буддистов без разрешения

Просить разрешения перед фотографированием буддистских монахов — это не только вежливо, но и закон. Неуважение к монахам может быть наказуемо.

Осторожно с королевскими фотографиями

Ставить под сомнение или проявлять неуважение к изображениям короля и членов королевской семьи строго запрещено. Даже комментарий или жест могут привести к серьезным последствиям.

Не разговаривайте по телефону на перекрестках

Водителям запрещено разговаривать по мобильному телефону на перекрестках, даже если они находятся в режиме ожидания на светофоре. Нарушение может привести к штрафу.