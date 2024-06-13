"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли поразительные живые организмы

Целый месяц 60 исследователей погружались на глубины в 4000-6000 метров в надежде найти новые виды. Им повезло, и отважные учёные вернулись с данными сразу о множестве неизвестных существ.

Рыбы, ракообразные, губки, черви – все эти организмы выглядят так необычно, будто явились с других планет. Но дело всего лишь в уникальных условиях жизни на глубине . Ведь эти существа должны выживать в темноте, при огромном давлении и недостатке еды.