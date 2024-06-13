"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли поразительные живые организмы

Океан остаётся одним из самых малоизученных мест на Земле. Почти каждое глубоководное погружение туда приносит сюрпризы и открытия. Особенно, если это самые глубины, куда не добирался взгляд человека. Так случилось с учёными, которые решили исследовать бездну, расположенную рядом с Австралией.
Целый месяц 60 исследователей погружались на глубины в 4000-6000 метров в надежде найти новые виды. Им повезло, и отважные учёные вернулись с данными сразу о множестве неизвестных существ.
Рыбы, ракообразные, губки, черви – все эти организмы выглядят так необычно, будто явились с других планет. Но дело всего лишь в уникальных условиях жизни на глубине . Ведь эти существа должны выживать в темноте, при огромном давлении и недостатке еды.
Эти необычные создания могут вырастать в длину до метра. Их скелет очень тонкий и состоит из шестилучевых кремниевых игл. Поэтому губки и получили название «стеклянные».
Питаются они одноклеточными организмами, например, бактериями, которых ловят, пропуская через своё тело воду. Удивительно!
Несмотря на название это животное ближе к ракам-отшельникам. Но по виду оно всё равно похоже на краба, защищённого ярко-красным, надёжным панцирем.
Брать это членистоногое надо с большой осторожностью, ведь они ещё покрыты длинными острыми шипами. Своего рода морской дикобраз.
Следом идёт рыба, которая скорее всего является вообще новым видом. К тому же, это единственная рыба, способная задерживать дыхание под водой. Она относится к удильщикообразным. Выглядит как маленькая ярко-красная рыбка с голубыми глазами.
Особые жабры позволяют затянуть воду, задержать дыхание на несколько минут, пока весь кислород не покинет воду. Затем рыба выдавливает воду и набирает новую. Благодаря такой способности, рыба-гроб может раздуваться почти в два раза увеличиваясь в объеме, к тому же значительно экономит силы на дыхание.
Чтобы понять, откуда взялось название червя, стоит взглянуть на него в момент опасности. Чувствуя угрозу, создание вжимает голову внутрь и будто превращается в длинный ... арахис. Оно относится к группе червей-сипункулидов. Особенность данного червя в том, что им необязателен партнер для размножения.
Следующая рыба относится к биолюминесцентным , то есть может самостоятельно светиться. Акула обитает примерно на глубине одного километра (!!!), т.е. в океанской «сумеречной зоне».
Забавное название она получила благодаря довольно жуткому факту. Дело в ряде треугольных острых зубов, похожих на пилу. С их помощью создание отгрызает куски из тел других морских обитателей. Её жертвами становятся другие рыбы, акулы, дельфины и даже гиганты-киты. Куски, правда, небольшие – как раз размером с печенье. Отсюда и необычное название.
Эти акулы поднимаются из глубин 4000 метров, чтобы поохотиться на китов, рыб, акул. Они разом откусывают ровный овальный кусок мяса и уплывают. Задокументированы случаи нападения даже на дайверов. Американские подводные лодки тоже длительное время страдали от нападения этих акул - рыбки просто перекусывали электрокабеля, пока их не догадались защищать кожухом из стекловолокна.
Глядя на таких акул, у исследователей невольно вырываются фразы: "хорошо, что эта тварь плавает не на поверхности... Иначе бы люди страдали очень сильно". Несмотря на это, она каким то невероятным образом способна достигать верхних вод и откусывать серьезные куски от любителей заниматься дайвингом. Фото укусов прикладывать не будем.
Эта рыбка выглядит вполне безобидно и имеет мягкую плоть, водянистую на ощупь. Но на самом деле это хищник, который устраивает засады на дне. Оттуда он атакует добычу.
Рыбу-каплю нашли на глубине в 2500 м., а обитает она возле Нового Южного Уэльса.
В хищных повадках этой рыбки уже не приходится сомневаться. У неё большая пасть, усеянная зубами. Обитает рыба-ящерица на глубине от 1000 до 2500 м.
Добывать пищу там сложно, представители одного вида постоянно вынуждены конкурировать друг с другом. Поэтому они селятся подальше от сородичей, чтобы всё же пищи хватило на всех.
Её уже нельзя назвать совершенно новым видом. Около 140 лет назад рыбку обнаружил экипаж корвета «Челленджер». На этом корабле совершили первую в мире океанографическую экспедицию, во время которой исследователи нашли много неизвестных морских существ.
«Безликой» рыбе предстояло быть «открытой» ещё раз, теперь возле Австралии, на глубине в 4000 м.
Забавное название, связанное с мультфильмами, не мешает этому осьминогу успешно охотиться на других морских существ. Сходство же с диснеевским героем можно увидеть в широких плавниках. Они натянуты между щупальцами так, что напоминают уши слонёнка.
Это необычное существо с множеством щупалец вокруг рта относится к коралловым полипам. Принадлежит оно к той же группе, что и многие другие морские щупальцевые существа (например, более привычные твёрдые кораллы, анемоны и даже медузы).
Ещё одно название животного – хрупкая звезда. Офиуры передвигаются за счёт щупалец. Те извиваются, словно змеи, отсюда и пошло одно из названий существ. Ареал обитания у змеехвосток широкий – от северного побережья Сибири до юга Антарктиды.
Глаз у этих звёзд нет, зато они могут выделять кристаллы кальцита. Те создают настоящие микролинзы, фокусирующие свет. Этот свет офиуры и улавливают при помощи нервных окончаний, используя его для ориентации в пространстве и охоты. Феноменально!
Эти черви вполне живые, но питаются они разлагающимися останками китов на дне океана. Причём за пищей пробираются в сами кости мёртвых гигантов.
Обед оседаксы переварить самостоятельно не могут, за них это делают особые бактерии. Всё из-за того, что у червей нет рта и кишечника. Благодаря этим зомби-червям, океаны еще не забились костями динозавров и китов. Природа позаботилась о очистке воды от огромных костей и останков крупных морских обитателей.
Когда-то и учёные считали, что это настоящие пауки, только живущие в воде. Но на самом деле морские создания очень отличаются наземных сородичей. Это древние членистоногие, передвигающиеся на длинных тонких конечностях. У некоторых видов ноги светятся в темноте.
Интересная особенность морских пауков – простое строение тела. Оно состоит из множества трубочек. Членистоногие вырастают до крупных размеров и выглядят пугающе, особенно на фотографиях, сделанных на глубине. Но эти пауки на самом деле достаточно безобидные существа.
Ноги у них обычно в несколько раз длиннее туловища. Они нужны, чтобы легко перешагивать препятствия на пути паука. Двигаются они медленно и могут долго обходиться без пищи. На обед же создания предпочитают губок, червей, кораллов, моллюсков.
По-другому их называют бокоплавами или амфиподами. На океанской глубине они выполняют роль мусорщиков и съедают всё, что попадается на пути. Не брезгуют и падалью, например, останками китов.
Второе название существа получили из-за крупных округлых ножек. Это одновременно средство передвижения и питания. Через ноги голотурии высасывают микроорганизмы и органические частицы со дна. Например, они тоже охотно поглощают останки погибших китов.
Найти еду помогает обоняние. Из-за способа питания морских свиней сравнивают с «пылесосами океана». Нашли их около Тасмании в морском заповеднике «Фрейсин».
Существо обитает на глубине от 500 м., причём в своей естественной среде обитания оно вовсе не похоже на блин. Это выпуклый ёж с иголками и несколькими пластинами. Если же его извлечь из воды, животное становится плоским.
Рыба встречается на больших глубинах – от 2000 до 6000 м. Света там нет, поэтому и глаза у угря отсутствуют. Кожа у него похожа на желе и лишена чешуи, а тело полупрозрачное.
Замыкает список необычных существ рыбка, которую ещё называют абиссальный батиптер. Это хищник, который становится против течения воды и выставляет вперёд жёсткие грудные плавники. Так он определяет, рядом ли добыча. Ещё одна отличительная черта рыб – маленькие глаза.
Вот такие необычные животные обитают прямо на Земле. И, скорее всего, учёные в будущем откроют ещё больше странных, фантастических видов.
Источник:
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