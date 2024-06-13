Простые и классные идеи, как с умом использовать дерево

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Тренд на использование дерева для интерьера до сих пор актуален. Причём чем менее обработан материал, тем лучше. Это добавляет натуральности и аутентичности в квартиры. Давайте посмотрим на разные идеи, которые не слишком затратно можно вписать в свой интерьер.
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