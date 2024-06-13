FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1713 постов • 610 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Простые и классные идеи, как с умом использовать дерево

Простые и классные идеи, как с умом использовать дерево

Автор:
13 июня 2024 11:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Дерево   дуб   из дерева   изделия из дерева   интереьр   своими руками   
1413
15

Тренд на использование дерева для интерьера до сих пор актуален. Причём чем менее обработан материал, тем лучше. Это добавляет натуральности и аутентичности в квартиры. Давайте посмотрим на разные идеи, которые не слишком затратно можно вписать в свой интерьер.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Дерево   дуб   из дерева   изделия из дерева   интереьр   своими руками   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
poбт 51 минуту назад
нелепейшая х*уета
особенно 7
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
? ? ? Минуту назад
это как сжечь дом/квартиру?
не стоило так заморачиваться, пара литров бензина будет дешевле и проще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
Дед Степан 5 минут назад
Колхоз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D 41 минуту назад
Отвратительно. Не всё, но большинство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1731 пост (1683 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75253



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
Набирающие популярность в сообществах
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#аварии#США#интересно#Прикол#находка#Автовсячина#мигранты
#в мире#автомобили#люди#ДТП#кино#фильм#Ynews#кот#сарказм#Спасение
#машина#автомир#авто аварии#КИтай#забавно#дети#Юмор#собака#новости#инцидент
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Кудесники резьбы по дереву Кудесники резьбы по дереву 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки 15 проектов из дерева, которые умельцы сделали своими руками 15 проектов из дерева, которые умельцы сделали своими руками 15 красивых пиксельных скульптур из дерева 15 красивых пиксельных скульптур из дерева 16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто 16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто

На что жалуетесь?

Вернуться