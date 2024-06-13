Сработала отцовская смекалка

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Фантазия некоторых людей не знает границ. Мужчина сделал небольшое приспособление, позволяющее упростить прогулки с тремя детьми.
Когда твой папа инженер
Удобная вещь для многодетного отца.
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