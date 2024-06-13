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Сработала отцовская смекалка

Сработала отцовская смекалка

Автор:
13 июня 2024 11:18
Метки: Видео   дети   интересно   люди   многодетный отец   отец   папа   смекалка   
1089
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1

Фантазия некоторых людей не знает границ. Мужчина сделал небольшое приспособление, позволяющее упростить прогулки с тремя детьми.

Когда твой папа инженер

Удобная вещь для многодетного отца.

Источник:

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Метки: Видео   дети   интересно   люди   многодетный отец   отец   папа   смекалка   
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2k
max 46 минут назад
было круто
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Dobry vojak Svejk 17 минут назад
Передний, с такими манёврами, спит постоянно? ))))
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2k
Александр Шевченко 21 минуту назад
Коляски супер.
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7k
livaneth 56 минут назад
Поисковик по запросу "прогулочная коляска для четырёх детей" Сразу предлагает купить кучу готовых вариантов на выбор. А вот такая самоделка может расцепиться в самый неподходящий момент. Кто сам был родителем и гулял с коляской, тот уже всё представил.
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