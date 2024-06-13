С огнём шутки плохи

2693
1
1
Парни захотели почувствовать себя магами огня и стали стрелять друг в друга пламенем. Нюанс такого развлечения в конце видео.
Коротко о том, почему мужчины живут меньше женщин.
Источник:
Ссылки по теме:
- Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве
- Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану
- Неосторожная женщина врезалась в стеклянную дверь
- Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь
- Неуклюжий любитель фастфуда
Новости партнёров
реклама
И что там такого?