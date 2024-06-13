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С огнём шутки плохи

С огнём шутки плохи

Автор:
13 июня 2024 07:56
Метки: Видео   инцидент   люди   неудача   огонь   пламя   фейл   
2693
1
1

Парни захотели почувствовать себя магами огня и стали стрелять друг в друга пламенем. Нюанс такого развлечения в конце видео.

Коротко о том, почему мужчины живут меньше женщин.

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Метки: Видео   инцидент   люди   неудача   огонь   пламя   фейл   
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14  комментариев
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40k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Отличное завершение вечера ! ))) Жги дальше )))
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62
Hitriy Zhuk 15 минут назад
Инквизитор просил уточнить "Что у мага огня с хлебалом?".
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6k
grimmsan Полчаса назад
Да облили бы сразу друг друга бензином и подожгли бы... делов то, а то вот извращаются
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−3
41k
russger 50 минут назад
"Нюанс такого развлечения в конце видео"

И что там такого?
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5k
Очень Злой 53 минуты назад
Эхехе..сколько же ещё долбойобов на свете....и не сосчитать.
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15
umkax Час назад
Премию Дарвина в студию
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2k
Михаил Час назад
"Зажигательная" схватка!
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1k
Абракадабра Час назад
врачи минусят
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3k
Звёздный странник Час назад
Гарри Поттер победил.
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151k
parallax Час назад
На парикмахере сэкономил.
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Где-то перевернулся Дарвин...
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17k
Patmaz 2 часа назад
Видео - огонь!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3668 в горячем)

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