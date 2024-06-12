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Аральское море восстаёт из мёртвых: почему стали чаще говорить о возвращении вод?

Аральское море восстаёт из мёртвых: почему стали чаще говорить о возвращении вод?

Автор:
12 июня 2024 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: аральское море   в мире   возвращение вод   море   факты   фото   
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Есть в Средней Азии пустыня Аралкум. Место это бедное и мрачное, 38 тысяч квадратных километров иссушенных пересоленных почв. Здесь обитают лишь немногочисленные непривередливые растения и не менее стойкие к засухам животные. Небольшие водоёмы — единственное место, где можно утолить жажду.

Но прямо посреди пустыни стоят... корабли? Сейчас об их борт бьётся смесь песка и соли. Но всего 50 лет назад бились волны четвертого по размерам озера на планете. Аральского моря.

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Дно было усеяно раковинами десятков видов моллюсков. В толще воды жило сложное планктонное сообщество, которое могло прокормить более 30 видов рыб. Только с казахской стороны озера работал один консервный комбинат, пять рыбзаводов и 45 рыбоприёмных пунктов. Каждый день десятки судов отправлялись на промысел. А ежегодный улов достигал 60 тысяч тонн! Рассказы о зелёных берегах и богатых водах разносились по всему СССР.

Но уже тогда экологи били в набат: с каждым годом берег моря отступал на пару метров. И с каждым летом всё быстрее. Дело в том, что выше по течению Амурдарьи и Сырдарьи — двух главных рек Средней Азии — организовали плантации хлопка. А растение это капризное, требует огромного количество воды для роста.

Обустроенные в сухой земле плантации моментально всасывали воду. Аральскому морю от главных водных артерий доставались лишь мутные ручьи. Ситуация выглядела опасной, но никто тогда не мог подумать, что море потеряет 97% своего объёма. Грунтовые воды уйдут, а зелёные земли превратятся в пустоши.

В последний раз по-настоящему стабильным Аральское море было в 30-х годах прошлого века, до появления первых хлопковых плантаций. В эти годы площадь моря была максимальна: 68 000 квадратных километров. Оно являлось четвёртым по размеру озером планеты. Только представьте: озеро длиной в 426 километров, а шириной в 280 километров! Сейчас же от моря остались лишь куски. 4 водоёма: Большой Арал, Малое море, залив Тще-Бас и Центральный Арал.

К сожалению, вернуть Аральскому морю былое величие не получится. Даже восстановить до уровня 70-80-х годов практически невозможно. Слишком уж много воды нужно человечеству для своих плантаций, заводов и городов. Однако остановить окончательное исчезновение водоёма, похоже, получилось.

В 2005 году правительство Казахстана построило Кокаральскую плотину — 13 километров бетона, земли и сложных гидротехнических сооружений. Она позволила контролировать сток воды и тем самым стабилизировать Северную часть Аральского моря. И результат налицо!

Солёность в озере снизилась, фауна стала богаче, а в 2023 году в Северный Арал поступило 1,5 миллиарда кубометров воды. Настолько много, что озеро увеличилось в размерах!

Но работа над восстановлением только началась. Следующая цель: прорыть каналы от крупного озера Карашалан. Оно находится в 7 километрах от Арала. Его воды помогут втрое увеличить популяцию рыб бывшего моря!

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Метки: аральское море   в мире   возвращение вод   море   факты   фото   
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
Молодцы, ничего не скажешь. Дай бог и дальше не останавливаться
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3k
Igor Grishaev 58 секунд назад
Товарищ Брежнев требовал от узбеков больше хлопка.
Товарищ Рашидов ответил - Есть! выполним и перевыполним!
А уж когда независимость началась..
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1k
K_II_T 9 минут назад
А восстанавливать не обязательно.

Вот соль надо убрать.
Чтобы новая флора и фауна появилась.

Ну и хлопка побольше.
Потому что хлопок - не синтетический материал. И пользы от него гораздо больше чем вреда.
И хлопок весь мир использует.
Потому что актуально без всяких зелёных повесток.
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11k
Vacony 13 минут назад
а ведь можно было просто не доводить до такого...
.. и правда удивительно, что поля хлопка убили такое озеро... это какого же размера и сколько хлопка было ? тоже по площади как озеро - 400 км на 280 ? ...нет же... как хлопок все впитал ? чтото не так.... испарения с поверхности воды ну явно не намного ниже, чем от хлопка... ну и сам хлопок - полив впитывается в землю ...
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3k
zloikrot 21 минуту назад
"красоту погубить нельзя! хотя озеро, конечно, можно..." (старый квн)
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14k
Copycat 48 минут назад
по тому что люди спекулировали за тему этого моря, что на мой взгляд произошло
- аральское море оно периодически мелеет и наполняется, просто промежутки того очень большие
- некоторые люди зная это, скрыли тот факт что то что оно мелеет это закономерно и начали "Бить тревогу" попутно выпрашивая миллиона на исследование "проблемы" (я помню как нам ещё в школе разгоняли эту тему трагедии обмеления совершенно умалчивая тот факт что оно и раньше мелело и потом наполнялось заново)

сейчас видимо когда оно будет наполняться, начнут из этого делать трагедию и опять просить бюджеты под распил что бы и с этой "проблемой" "Бороться"
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3492 поста (3190 в горячем)

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