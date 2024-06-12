Аральское море восстаёт из мёртвых: почему стали чаще говорить о возвращении вод?

Есть в Средней Азии пустыня Аралкум. Место это бедное и мрачное, 38 тысяч квадратных километров иссушенных пересоленных почв. Здесь обитают лишь немногочисленные непривередливые растения и не менее стойкие к засухам животные. Небольшие водоёмы — единственное место, где можно утолить жажду.
Но прямо посреди пустыни стоят... корабли? Сейчас об их борт бьётся смесь песка и соли. Но всего 50 лет назад бились волны четвертого по размерам озера на планете. Аральского моря.
Дно было усеяно раковинами десятков видов моллюсков. В толще воды жило сложное планктонное сообщество, которое могло прокормить более 30 видов рыб. Только с казахской стороны озера работал один консервный комбинат, пять рыбзаводов и 45 рыбоприёмных пунктов. Каждый день десятки судов отправлялись на промысел. А ежегодный улов достигал 60 тысяч тонн! Рассказы о зелёных берегах и богатых водах разносились по всему СССР.
Но уже тогда экологи били в набат: с каждым годом берег моря отступал на пару метров. И с каждым летом всё быстрее. Дело в том, что выше по течению Амурдарьи и Сырдарьи — двух главных рек Средней Азии — организовали плантации хлопка. А растение это капризное, требует огромного количество воды для роста.
Обустроенные в сухой земле плантации моментально всасывали воду. Аральскому морю от главных водных артерий доставались лишь мутные ручьи. Ситуация выглядела опасной, но никто тогда не мог подумать, что море потеряет 97% своего объёма. Грунтовые воды уйдут, а зелёные земли превратятся в пустоши.
В последний раз по-настоящему стабильным Аральское море было в 30-х годах прошлого века, до появления первых хлопковых плантаций. В эти годы площадь моря была максимальна: 68 000 квадратных километров. Оно являлось четвёртым по размеру озером планеты. Только представьте: озеро длиной в 426 километров, а шириной в 280 километров! Сейчас же от моря остались лишь куски. 4 водоёма: Большой Арал, Малое море, залив Тще-Бас и Центральный Арал.
К сожалению, вернуть Аральскому морю былое величие не получится. Даже восстановить до уровня 70-80-х годов практически невозможно. Слишком уж много воды нужно человечеству для своих плантаций, заводов и городов. Однако остановить окончательное исчезновение водоёма, похоже, получилось.
В 2005 году правительство Казахстана построило Кокаральскую плотину — 13 километров бетона, земли и сложных гидротехнических сооружений. Она позволила контролировать сток воды и тем самым стабилизировать Северную часть Аральского моря. И результат налицо!
Солёность в озере снизилась, фауна стала богаче, а в 2023 году в Северный Арал поступило 1,5 миллиарда кубометров воды. Настолько много, что озеро увеличилось в размерах!
Но работа над восстановлением только началась. Следующая цель: прорыть каналы от крупного озера Карашалан. Оно находится в 7 километрах от Арала. Его воды помогут втрое увеличить популяцию рыб бывшего моря!
Источник:
- От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается
- 12 самых опасных подводных гадов Египта, встречи с которыми лучше избегать
- Как в Сингапуре борются с нехваткой земли, отвоевывая ее у моря
- Под пустыней Такла-Макан найдено море
- Интересные факты о гигантских кальмарах
Товарищ Рашидов ответил - Есть! выполним и перевыполним!
А уж когда независимость началась..
Вот соль надо убрать.
Чтобы новая флора и фауна появилась.
Ну и хлопка побольше.
Потому что хлопок - не синтетический материал. И пользы от него гораздо больше чем вреда.
И хлопок весь мир использует.
Потому что актуально без всяких зелёных повесток.
.. и правда удивительно, что поля хлопка убили такое озеро... это какого же размера и сколько хлопка было ? тоже по площади как озеро - 400 км на 280 ? ...нет же... как хлопок все впитал ? чтото не так.... испарения с поверхности воды ну явно не намного ниже, чем от хлопка... ну и сам хлопок - полив впитывается в землю ...
- аральское море оно периодически мелеет и наполняется, просто промежутки того очень большие
- некоторые люди зная это, скрыли тот факт что то что оно мелеет это закономерно и начали "Бить тревогу" попутно выпрашивая миллиона на исследование "проблемы" (я помню как нам ещё в школе разгоняли эту тему трагедии обмеления совершенно умалчивая тот факт что оно и раньше мелело и потом наполнялось заново)
сейчас видимо когда оно будет наполняться, начнут из этого делать трагедию и опять просить бюджеты под распил что бы и с этой "проблемой" "Бороться"
но это никак не отменяет существования самих проблем.
что касается Арала - да, судя по найденным на пересохшем дне остаткам древних поселений, он и ранее мелел по естественным причинам, но сейчас это скорее искуственные причины.