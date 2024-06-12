Аральское море восстаёт из мёртвых: почему стали чаще говорить о возвращении вод?

В последний раз по-настоящему стабильным Аральское море было в 30-х годах прошлого века, до появления первых хлопковых плантаций. В эти годы площадь моря была максимальна: 68 000 квадратных километров. Оно являлось четвёртым по размеру озером планеты. Только представьте: озеро длиной в 426 километров, а шириной в 280 километров! Сейчас же от моря остались лишь куски. 4 водоёма: Большой Арал, Малое море, залив Тще-Бас и Центральный Арал.