Последний путь "спортсмена"

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В Тюмени на ул.Воронинские горки 30-летний водитель питбайка (спортинвентарь, без допуска к дорогам общего пользования) влетел в поворачивающий автомобиль Шкода и погиб на месте аварии. Момент трагедии запечатлел видео регистратор проезжающего автомобиля.
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