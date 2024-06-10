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Последний путь "спортсмена"

Последний путь "спортсмена"

Автор:
10 июня 2024 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   питбайк   смертельное ДТП   
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В Тюмени на ул.Воронинские горки 30-летний водитель питбайка (спортинвентарь, без допуска к дорогам общего пользования) влетел в поворачивающий автомобиль Шкода и погиб на месте аварии. Момент трагедии запечатлел видео регистратор проезжающего автомобиля.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   питбайк   смертельное ДТП   
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13  комментариев
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16k
Александр Час назад
Хорошо, что люди не пострадали.
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
а потом возмущаются зачем детишек таранили ? что бы не убились на фиг.
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2k
Михаил 36 минут назад
Вроде 30 лет, а мозг так и не развился... Вот водиле проблемы на ровном месте...
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37k
Fat Lynx 45 минут назад
Ну... это он зря так!
Поспешишь - людям машину своей тупой башкой помнешь...
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13k
Б.Касторский 56 минут назад
Не было бы видео, где видно, что мотоциклист ехал по встречке, тяжело бы пришлось водителю автомобиля
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280
truba2201 Б.Касторский 10 минут назад
Да хоть где он двигался. Сам факт нахождения пит-байка является нарушением! И это нарушение привело к аварии. А постановление Верховного суда уже давно разъяснило, что виновен тот, кто нарушил.
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7k
Отвратительный Мужик 58 минут назад
Питарас двухколёсный на спортивной инвентаре.
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2k
alex Час назад
мотороллер продаёте? вроде в норм состоянии судя по последней фотке
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11k
SuperTroll Час назад
Очередной, тупой хруст самовыплилися. Так и мужику теперь хер пойми, кто будет ущерб за машину возмещать
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1572 поста (1595 в горячем)

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