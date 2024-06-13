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Бассейн с перцем в китайском отеле

Бассейн с перцем в китайском отеле

Автор:
13 июня 2024 08:16
Метки: Видео   КИтай   бассейн   в мире   необычно   отель   перец   
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В одном из отелей в Китае есть бассейн, заполненный разными видами перца. Среди них встречаются и чрезвычайно острые.

Пара дней в спа-отеле — отличный способ хорошо отдохнуть, расслабиться и снять накопившийся стресс. Большинство таких отелей похожи друг на друга. Но в одном из отелей со спа-услугами в Китае есть очень необычная особенность, кардинально отличающая его от других.

Это бассейн, заполненный разными видами перца, в том числе и очень острыми. Видимо, владельцы отеля считают, что перец может положительно повлиять на состояние кожи и волос посетителей. Главное, чтобы вода из этого бассейна никому не попала в глаза.

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Метки: Видео   КИтай   бассейн   в мире   необычно   отель   перец   
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−3
5k
TOROID 2 минуты назад
Не попало в глаз и ещё в одно место
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3k
Звёздный странник Час назад
Очередная порция чудачеств от китайцев.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4022 в горячем)

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