Бассейн с перцем в китайском отеле

Пара дней в спа-отеле — отличный способ хорошо отдохнуть, расслабиться и снять накопившийся стресс. Большинство таких отелей похожи друг на друга. Но в одном из отелей со спа-услугами в Китае есть очень необычная особенность, кардинально отличающая его от других.

Это бассейн, заполненный разными видами перца, в том числе и очень острыми. Видимо, владельцы отеля считают, что перец может положительно повлиять на состояние кожи и волос посетителей. Главное, чтобы вода из этого бассейна никому не попала в глаза.