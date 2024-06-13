Бассейн с перцем в китайском отеле

В одном из отелей в Китае есть бассейн, заполненный разными видами перца. Среди них встречаются и чрезвычайно острые.
Пара дней в спа-отеле — отличный способ хорошо отдохнуть, расслабиться и снять накопившийся стресс. Большинство таких отелей похожи друг на друга. Но в одном из отелей со спа-услугами в Китае есть очень необычная особенность, кардинально отличающая его от других.
Это бассейн, заполненный разными видами перца, в том числе и очень острыми. Видимо, владельцы отеля считают, что перец может положительно повлиять на состояние кожи и волос посетителей. Главное, чтобы вода из этого бассейна никому не попала в глаза.
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