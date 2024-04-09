Трейлер фильма "Гении" (2023)

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Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира. Удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?
Страна: Венгрия
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 4 апреля 2024
В ролях: Гэбриел Бирн, Фионн О'Ши, Эйдан Гиллен, Сандрин Боннэр, Леони Ложкин, Барри О'Коннор, Роберт Арамайо, Брона Галлахер, Максин Пик, Лиза Хогг, Кэролайн Болтон, Калеб Джонстон-Миллер, Эндрю Хефлер, Грейни Гуд, Патрик Пиро, Киллиан Холливуд, Сабольч Клемент
Режиссер: Джеймс Марш
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