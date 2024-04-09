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Трейлер фильма "Гении" (2023)

Трейлер фильма "Гении" (2023)

Автор:
09 апреля 2024 14:51
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Роберт Арамайо   Венгрия   Джеймс Марш   Леони Ложкин   Барри О'Коннор   Брона Галлахер   Максин Пик   Лиза Хогг   Кэролайн Болтон   Эндрю Хефлер   Грейни Гуд   Патрик Пиро   Киллиан Холливуд   Сабольч Клемент   фильм   драмы   Гэбриел Бирн   Фионн О'Ши   Биографический   Эйдан Гиллен   Сандрин Боннэр   2023   Калеб Джонстон-Миллер   
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Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира. Удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?

Страна: Венгрия

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 4 апреля 2024

В ролях: Гэбриел Бирн, Фионн О'Ши, Эйдан Гиллен, Сандрин Боннэр, Леони Ложкин, Барри О'Коннор, Роберт Арамайо, Брона Галлахер, Максин Пик, Лиза Хогг, Кэролайн Болтон, Калеб Джонстон-Миллер, Эндрю Хефлер, Грейни Гуд, Патрик Пиро, Киллиан Холливуд, Сабольч Клемент

Режиссер: Джеймс Марш

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Роберт Арамайо   Венгрия   Джеймс Марш   Леони Ложкин   Барри О'Коннор   Брона Галлахер   Максин Пик   Лиза Хогг   Кэролайн Болтон   Эндрю Хефлер   Грейни Гуд   Патрик Пиро   Киллиан Холливуд   Сабольч Клемент   фильм   драмы   Гэбриел Бирн   Фионн О'Ши   Биографический   Эйдан Гиллен   Сандрин Боннэр   2023   Калеб Джонстон-Миллер   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1680 постов (1639 в горячем)
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