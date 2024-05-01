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Основатель Binance сядет в тюрьму на 4 месяца

Основатель Binance сядет в тюрьму на 4 месяца

Автор:
01 мая 2024 05:42
Сообщество : Лига криптовалют
Метки: Binance   Биткоин   СУД   США   Чанпэн Чжао   криптобиржа   
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Пока мы спали, суд США вынес решение не в пользу миллиардера Чанпэна Чжао.

Для тех, кто не в курсе, этот 47-летний улыбчивый азиат - основатель одной из крупнейших криптобирж Binance. Его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд.


В прошлом году в рамках сделки с американскими властями Чанпэн Чжао ушел с поста гендиректора Binance и согласился заплатить штраф в $50 млн. Но даже оплата штрафа не помогла уйти от уголовного преследования.


Это первый случай, когда главный исполнительный директор попал в тюрьму за нарушение закона о банковской тайне, обвинение, которое неоднократно использовалось в судебных преследованиях за криптовалюту в последние год.

Чжао обвинили в нарушении закона о банковской тайне, а также в том, что через его криптобиржу было проведено более 1,5 млн транзакций на сумму порядка 900 млн долларов, "связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций".


Обвинение требовало для Чжао три года тюрьмы, тогда как защита настаивала на пяти месяцах испытательного срока. Но судья Федерального суда Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюремного заключения.


После оглашения приговора биткоин опустился ниже $60 000 и продолжает лететь вниз.

Ожидается, что Чжао, который никак не отреагировал на приговор, отбудет свой четырехмесячный срок в Федеральном центре содержания под стражей Сиэтла SeaTac.

Источник:

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Метки: Binance   Биткоин   СУД   США   Чанпэн Чжао   криптобиржа   
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Damvrot Hohlam 59 минут назад
Поиграл в еврея
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