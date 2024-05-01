Основатель Binance сядет в тюрьму на 4 месяца

Пока мы спали, суд США вынес решение не в пользу миллиардера Чанпэна Чжао.
Для тех, кто не в курсе, этот 47-летний улыбчивый азиат - основатель одной из крупнейших криптобирж Binance. Его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд.
В прошлом году в рамках сделки с американскими властями Чанпэн Чжао ушел с поста гендиректора Binance и согласился заплатить штраф в $50 млн. Но даже оплата штрафа не помогла уйти от уголовного преследования.
Это первый случай, когда главный исполнительный директор попал в тюрьму за нарушение закона о банковской тайне, обвинение, которое неоднократно использовалось в судебных преследованиях за криптовалюту в последние год.
Чжао обвинили в нарушении закона о банковской тайне, а также в том, что через его криптобиржу было проведено более 1,5 млн транзакций на сумму порядка 900 млн долларов, "связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций".
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Обвинение требовало для Чжао три года тюрьмы, тогда как защита настаивала на пяти месяцах испытательного срока. Но судья Федерального суда Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюремного заключения.
После оглашения приговора биткоин опустился ниже $60 000 и продолжает лететь вниз.
Ожидается, что Чжао, который никак не отреагировал на приговор, отбудет свой четырехмесячный срок в Федеральном центре содержания под стражей Сиэтла SeaTac.
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