Основатель Binance сядет в тюрьму на 4 месяца

Для тех, кто не в курсе, этот 47-летний улыбчивый азиат - основатель одной из крупнейших криптобирж Binance. Его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд.

В прошлом году в рамках сделки с американскими властями Чанпэн Чжао ушел с поста гендиректора Binance и согласился заплатить штраф в $50 млн. Но даже оплата штрафа не помогла уйти от уголовного преследования.

Это первый случай, когда главный исполнительный директор попал в тюрьму за нарушение закона о банковской тайне, обвинение, которое неоднократно использовалось в судебных преследованиях за криптовалюту в последние год.

