FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1387 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Китае обрушилась скоростная автострада

В Китае обрушилась скоростная автострада

Автор:
01 мая 2024 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   автострада   дожди   жертвы   обрушение   
1443
3
1

Несколько пролетов автострады общей площадью почти 200 квадратных метров не выдержали проливных дождей.


Трагедия произошла в 2 часа ночи в провинции Гуандун, на участке Чаян скоростной автомагистрали Мейда произошла авария с оползнем. Во время обрушения на автостраде находилось несколько автомобилей. Очевидцы утверждают, что автомобили падали друг за другом, загорались и взрывались.


Около полудня 1-го числа газета Beijing News сообщила, что полиция Мэйчжоу заявила, что в результате аварии один человек погиб и 30 получили ранения. Большинство пострадавших были выходцами из провинции Фуцзянь, а некоторые из пострадавших были жителями близлежащих районов.



Травмы пострадавших - это в основном переломы и повреждения внутренних органов.В настоящее время 11 пострадавших находятся в Народной больнице округа Дапу города Мэйчжоу, а 19 пострадавших - в Народной больнице города Мэйчжоу.


На сегодня погибшими числятся 19 человек, пострадавшими — не менее 31.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Китай   автострада   дожди   жертвы   обрушение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Trenzel2003 24 минуты назад
Расчеты подвели. Рассчитали на одно количество, а по факту в несколько раз больше.
В СССР расчеты были как минимум двойные, да еще добавляли на всякий случай еще пару.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
692
Elise Norge Час назад
Так они чуть ли не за одну ночь могут автостраду построить от города до города. Вот качество может и подвести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1122 поста (1112 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан
Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан
Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа
Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа
Набирающие популярность в сообществах
И ручки -то вот они
И ручки -то вот они
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 апреля
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ДТП#машина#Разное#дети#криминал#соцсети#алкоголь#Россия
#аварии#авто аварии#СССР#история#задержание#новости#США#СУД#драка
#автомобили#автомир#полиция#Китай#интересно#сарказм#убийство#подборка#несчастный случай
Легенда Football Manager Легенда Football Manager В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле» В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле» "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая Обучение кунг-фу в монастыре Шаолинь Обучение кунг-фу в монастыре Шаолинь В Китае представили робота на электричестве В Китае представили робота на электричестве Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая

На что жалуетесь?

Вернуться