В Китае обрушилась скоростная автострада

Несколько пролетов автострады общей площадью почти 200 квадратных метров не выдержали проливных дождей.
Трагедия произошла в 2 часа ночи в провинции Гуандун, на участке Чаян скоростной автомагистрали Мейда произошла авария с оползнем. Во время обрушения на автостраде находилось несколько автомобилей. Очевидцы утверждают, что автомобили падали друг за другом, загорались и взрывались.
Около полудня 1-го числа газета Beijing News сообщила, что полиция Мэйчжоу заявила, что в результате аварии один человек погиб и 30 получили ранения. Большинство пострадавших были выходцами из провинции Фуцзянь, а некоторые из пострадавших были жителями близлежащих районов.
Травмы пострадавших - это в основном переломы и повреждения внутренних органов.В настоящее время 11 пострадавших находятся в Народной больнице округа Дапу города Мэйчжоу, а 19 пострадавших - в Народной больнице города Мэйчжоу.
Источник:
- Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая
- Обучение кунг-фу в монастыре Шаолинь
- "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая
- В Китае представили робота на электричестве
- В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертвы
В СССР расчеты были как минимум двойные, да еще добавляли на всякий случай еще пару.