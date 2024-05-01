В Китае обрушилась скоростная автострада

Около полудня 1-го числа газета Beijing News сообщила, что полиция Мэйчжоу заявила, что в результате аварии один человек погиб и 30 получили ранения. Большинство пострадавших были выходцами из провинции Фуцзянь, а некоторые из пострадавших были жителями близлежащих районов.