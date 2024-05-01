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В Москве мужик, отметив день рождения, сел на шампур

В Москве мужик, отметив день рождения, сел на шампур

Автор:
01 мая 2024 08:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: госпитализация   колотая рана   несчастный случай   промахнулся   шампур   шашлык   
1488
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Промахнулся мимо стула.

Курьёзная, но травмоопасная история произошла в столице нашей родины. Мужчина отмечал день рождения на природе. Как положено: с шашлыками, горячительными напитками и кучей друзей. Герой дня вернулся домой в приподнятом настроении и изрядно пьяным. Он аккуратно поставил сумку с шампурами на кухне, после чего решил слегка отдохнуть, но присел не туда.


Вместо стула бедолага приземлился на шампуры, которые вонзились в кожаного так же ловко, как в кусок какой-нибудь баранины. Пришлось вызывать скорую помощь, врачи которой госпитализировали мужчину в больницу имени А.К. Ерамишанцева. Там пятой точкой именинника занялись хирурги, которые освободили попу от шампуров, обработали многочисленные колотые раны, после чего отпустили пострадавшего домой залечивать тоску и задницу.


Впереди много праздников. Берегите печень и попу, друзья!

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Метки: госпитализация   колотая рана   несчастный случай   промахнулся   шампур   шашлык   
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4  комментария
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79k
Viktor Час назад
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−2
Nick Lee 7 минут назад
Значит не совсем потерянная душа, раз в Великий Пост получил такой знак
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3k
lekha-fil Час назад
А шампур, почему-то, стоял острым концом вверх.
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15k
Ничоси Час назад
Шампуры с самонаведением на барана
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2033 поста (2022 в горячем)

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