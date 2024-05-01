В Москве мужик, отметив день рождения, сел на шампур

Курьёзная, но травмоопасная история произошла в столице нашей родины. Мужчина отмечал день рождения на природе. Как положено: с шашлыками, горячительными напитками и кучей друзей. Герой дня вернулся домой в приподнятом настроении и изрядно пьяным. Он аккуратно поставил сумку с шампурами на кухне, после чего решил слегка отдохнуть, но присел не туда.

Вместо стула бедолага приземлился на шампуры, которые вонзились в кожаного так же ловко, как в кусок какой-нибудь баранины. Пришлось вызывать скорую помощь, врачи которой госпитализировали мужчину в больницу имени А.К. Ерамишанцева. Там пятой точкой именинника занялись хирурги, которые освободили попу от шампуров, обработали многочисленные колотые раны, после чего отпустили пострадавшего домой залечивать тоску и задницу .