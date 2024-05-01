Больной раком мигрант из Лаоса выиграл в лотерее США $1,3 миллиард

46-летний Ченг Сэпхан восемь лет борется с раком -сейчас у мужчины, как сообщают СМИ, последняя стадия заболевания, и недавно он прошёл очередной курс химиотерапии. Он небогат, и жил на пособие по инвалидности. Основным добытчиком в семье была жена Сэпхана, которая работала, а кроме этого успевала заботиться о муже и трёх детях.

Мужчина родился в Лаосе и переехал в Таиланд в 1987 году в возрасте 10 лет, прежде чем иммигрировать в США в 1994 году. До болезни Сэпхан работал в аэрокосмической промышленности оператором ЧПУ, и у него дома даже есть коллаж из фото с надписью "10 лет назад, когда я еще был здоров".



