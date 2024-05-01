Больной раком мигрант из Лаоса выиграл в лотерее США $1,3 миллиард

Сорвал джекпот, но какой ценой.
46-летний Ченг Сэпхан восемь лет борется с раком -сейчас у мужчины, как сообщают СМИ, последняя стадия заболевания, и недавно он прошёл очередной курс химиотерапии. Он небогат, и жил на пособие по инвалидности. Основным добытчиком в семье была жена Сэпхана, которая работала, а кроме этого успевала заботиться о муже и трёх детях.
Мужчина родился в Лаосе и переехал в Таиланд в 1987 году в возрасте 10 лет, прежде чем иммигрировать в США в 1994 году. До болезни Сэпхан работал в аэрокосмической промышленности оператором ЧПУ, и у него дома даже есть коллаж из фото с надписью "10 лет назад, когда я еще был здоров".
В начале апреля мужчина купил вскладчину с приятельницей Лайзой Чао около 20 лотерейных билетов в обычном магазине Портленда. Один из этих билетов сорвал джекпот в размере 1,3 миллиарда долларов.
Сэпхан сказал, что выиграл, благодаря удаче и вере в Богу. Он всё время молился и просил Бога ему помочь, т.к. сам не мог содержать семью и маленьких детей. Узнав о выигрыше 6 апреля, мужчина первым делом сообщил об этом своей матери, затем позвонил жене, а потом - приятельнице.
Победитель принял решение, что разделит приз поровну с Чао - именно она одолжила ему часть денег (100 долларов) на билеты, поэтому будет справедливо отдать половину выигрыша приятельнице. Совместно они выбрали единовременную выплату (при этом сумма приза много меньше) вместо того, чтобы получать деньги частями в течении 30 лет. После уплаты налогов они получат сразу 422 миллиона долларов. Согласно законодательству штата Орегон, где живёт Сэпхан, выигравшие лотерею не могут оставаться анонимными, поэтому ему пришлось светиться перед камерами, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью.
Всех, разумеется, интересовал вопрос, как счастливчик распорядится выигрышем. Победитель рассказал, что первым делом купит дом для всей своей семьи. Кроме этого он найдёт хорошего врача, который, возможно, сумеет помочь больному с его заболеванием - об этом он сообщил на пресс-конференции для журналистов.
Покупать лотерейные билеты мужчина не бросит - говорит, что будет продолжать играть. Вдруг ему повезёт еще раз?
Что касается джекпота, приз в размере 1,3 миллиарда долларов является четвертым по величине в истории и восьмым среди игр с джекпотами в США. Самый крупный джекпот в США был сорван в 2022 году в Калифорнии - он составил 2,04 миллиарда долларов.
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И какой же ценой?
Он заболел не из-за выигрыша.
Уверен на 99.9% эти люди п.р.о.е.б.у.т. все бабосы очень быстро.