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Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый трейлер ролевого экшена Distortion

Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый трейлер ролевого экшена Distortion

Автор:
01 мая 2024 09:16
Сообщество : Игромир
Метки: distortion   game art pioneers   Стратегия   ролевой экшен   
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Отечественная студия Game Art Pioneers представила новый трейлер своего фантастического ролевого экшена с элементами стратегии Distortion, который позиционируется как «первая полноценная» российская ААА-игра.

Действие Distortion происходит на далёкой планете Хлоя-Ахея, куда до событий игры прибыли поселенцы из Солнечной системы и отказались от благ цивилизации в угоду спокойной и размеренной жизни в гармонии с природой.

 

Как это заведено у человечества, что-то идёт не по плану, и личные истории нескольких протагонистов Distortion спустя сотни лет разворачиваются уже на фоне катастрофических событий.


Обнародованный 29 апреля трейлер Distortion является расширенной и доработанной версией попавшего в Сеть прошлой осенью ролика «преальфы» игры, использовавшегося Game Art Pioneers для внутренней отчётности.

 

На фоне утечки в Game Art Pioneer решили сделать серию аналогичных публичных трейлеров, по которым пользователи смогут отследить прогресс разработки игры. Следующий такой ролик ожидается «через пару месяцев».


Свежий ролик Distortion демонстрирует геймплей за двух персонажей, обновлённое окружение, физику волос, перемещение по локациям, разные погодные условия, стелс, сражения (в том числе массовое) и, судя по всему, черновую озвучку.

 

Distortion создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Ранний доступ стартует в декабре 2025 года. Обещают антураж неомиддлпанка, управление войском в режиме стратегии, графику на Unreal Engine 5 и не менее 30 часов геймплея.

 

Источник: YouTube

Источник:

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Метки: distortion   game art pioneers   Стратегия   ролевой экшен   
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19  комментариев
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13k
Copycat 8 часов назад
Круто, я вот прям хочу что бы в РФ больше игры делалось, то что они имеют какие то недостатки для меня не так важно как развитие российского игропрома

хорошо что в трейлере "ингейм" графика, без пререндера и пр. усовершенствования, я сразу увидел как будет выглядеть игра и мне это понравилось, я сразу вижу за что я буду платить

воинственно что бесит это вот эти ярлыки "ААА" - господа маркетологи, поймите что это понятие уже давно дискредитировано, и уже давно имеет больше негативный окрас, лучше говорите просто "Крупный проект"
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8k
evenSeven 39 минут назад
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945
Лёха Лёха 3 часа назад
Сколько много не русских букв в русской игре, созданной русскими разработчиками
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2k
Никита Сергеевич 4 часа назад
А "Atomic Heart" разве не ААА -игра?
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7k
Александр 5 часов назад
И каковы буду системные требования сего продукта? На первый взгяд, не так уж и плохо.. ИМХО.. Поглядим, что выйдет.
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51
Alex 8 часов назад
Визуальная часть так себе, я так понимаю статус ААА она имеет из-за бешенных затрат на ее производство. Ну что ж удачи окупится.
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6k
Григорий 8 часов назад
я бы поиграл наверное, будем ждать, посмотрим чем закончится сие начинание.
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12k
Ligov 8 часов назад
Мало им "Смуты".
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21
truten 8 часов назад
Ранний доступ стартует в декабре 2025 уже меня графика сейчас не зацепила.
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9k
Гвоздь 8 часов назад
вот же не сидится им, только бы во всём первыми быть
скромнее надо.

а эта - atomic heart не полноценная, значит?
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606
Тордион 8 часов назад
И как автор догадался, что эта фирма отечественная? И название то у фирмы на не отечественном языке и игры называются на недружественных стран языке .
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КВТИУ-80
  • Дата регистрации: 30.03.2021
  • 426 постов (220 в горячем)
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