Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый трейлер ролевого экшена Distortion

Отечественная студия Game Art Pioneers представила новый трейлер своего фантастического ролевого экшена с элементами стратегии Distortion, который позиционируется как «первая полноценная» российская ААА-игра.
Действие Distortion происходит на далёкой планете Хлоя-Ахея, куда до событий игры прибыли поселенцы из Солнечной системы и отказались от благ цивилизации в угоду спокойной и размеренной жизни в гармонии с природой.
Как это заведено у человечества, что-то идёт не по плану, и личные истории нескольких протагонистов Distortion спустя сотни лет разворачиваются уже на фоне катастрофических событий.
Обнародованный 29 апреля трейлер Distortion является расширенной и доработанной версией попавшего в Сеть прошлой осенью ролика «преальфы» игры, использовавшегося Game Art Pioneers для внутренней отчётности.
На фоне утечки в Game Art Pioneer решили сделать серию аналогичных публичных трейлеров, по которым пользователи смогут отследить прогресс разработки игры. Следующий такой ролик ожидается «через пару месяцев».
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Свежий ролик Distortion демонстрирует геймплей за двух персонажей, обновлённое окружение, физику волос, перемещение по локациям, разные погодные условия, стелс, сражения (в том числе массовое) и, судя по всему, черновую озвучку.
Distortion создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Ранний доступ стартует в декабре 2025 года. Обещают антураж неомиддлпанка, управление войском в режиме стратегии, графику на Unreal Engine 5 и не менее 30 часов геймплея.
Источник: YouTube
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хорошо что в трейлере "ингейм" графика, без пререндера и пр. усовершенствования, я сразу увидел как будет выглядеть игра и мне это понравилось, я сразу вижу за что я буду платить
воинственно что бесит это вот эти ярлыки "ААА" - господа маркетологи, поймите что это понятие уже давно дискредитировано, и уже давно имеет больше негативный окрас, лучше говорите просто "Крупный проект"
А вот Атомные Сердца, например, хороший. Или Сирия: Русская Буря тоже хороший. Герои 5 тоже неплохой, Да много чего можно перечислить..
Со смутой проблема другая, то что взялись делать дилетанты, да и руководили этим не очень умные люди, которые вдруг решили, что они могут что то сделать, если много бабла ввалить.
а эта - atomic heart не полноценная, значит?
Наша студия находится в России, в г. Москве.
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