Разработчики «первой полноценной» российской ААА-игры вышли из тени — новый трейлер ролевого экшена Distortion

Действие Distortion происходит на далёкой планете Хлоя-Ахея, куда до событий игры прибыли поселенцы из Солнечной системы и отказались от благ цивилизации в угоду спокойной и размеренной жизни в гармонии с природой.

Как это заведено у человечества, что-то идёт не по плану, и личные истории нескольких протагонистов Distortion спустя сотни лет разворачиваются уже на фоне катастрофических событий.