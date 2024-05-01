Ивлеева удалила все свои посты в запрещённой Инсте*

Если коротко, то штраф ей присудили за дискредитацию ВС РФ. Тверской суд Москвы признал её виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ и обязал выплатить 50 000 рублей.

Пост этот был написан еще в начале марта 2022 года и в нем Ивлеева наго всякого. Висел он себе спокойно, никто на него особого внимания не обращал. Пока Настюшка Опасность не устроила свою "голую вечеринку". После поднявшейся шумихи она сей пост благополучно скрыла, но через несколько дней опять переопубликовала. Вот тут то на него и заметили соответствующие органы.