Ивлеева удалила все свои посты в запрещённой Инсте*

Прошла почти неделя после того как Ивлеева словила очередной штраф за пост от 1 марта 2022 года в "инсте".
Если коротко, то штраф ей присудили за дискредитацию ВС РФ. Тверской суд Москвы признал её виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ и обязал выплатить 50 000 рублей.
Пост этот был написан еще в начале марта 2022 года и в нем Ивлеева наго всякого. Висел он себе спокойно, никто на него особого внимания не обращал. Пока Настюшка Опасность не устроила свою "голую вечеринку". После поднявшейся шумихи она сей пост благополучно скрыла, но через несколько дней опять переопубликовала. Вот тут то на него и заметили соответствующие органы.
Видимо, решив больше не рисковать, Настя Ивлеева удалила вообще все свои посты и рилсы на двух аккаунтах в запрещённой Инсте*. На блогершу суммарно подписаны 25,6 млн человек.
Телеграмм пока не трогает и своевременно теперь публикует правильные посты.
*Запрещена в РФ
Источник:
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С нетерпением жду следующую сводку новостей про Ивлееву. Как бы, как бы - не пропустить!
надеюсь лет через 20 она не займёт место какой нибудь пугачевой в рядах новой "самопровозглашенной элиты"
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Так ведь неизвестно, кто ей ручку публично целовать будет. Кому целуют - тот и элита...