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Ивлеева удалила все свои посты в запрещённой Инсте*

Ивлеева удалила все свои посты в запрещённой Инсте*

Автор:
01 мая 2024 07:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Настя Ивлеева   звезды   знаменитости   соцсети   шоубизнес   штрафы   
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Прошла почти неделя после того как Ивлеева словила очередной штраф за пост от 1 марта 2022 года в "инсте".

Если коротко, то штраф ей присудили за дискредитацию ВС РФ. Тверской суд Москвы признал её виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ и обязал выплатить 50 000 рублей.


Пост этот был написан еще в начале марта 2022 года и в нем Ивлеева наго всякого. Висел он себе спокойно, никто на него особого внимания не обращал. Пока Настюшка Опасность не устроила свою "голую вечеринку". После поднявшейся шумихи она сей пост благополучно скрыла, но через несколько дней опять переопубликовала. Вот тут то на него и заметили соответствующие органы.


Видимо, решив больше не рисковать, Настя Ивлеева удалила вообще все свои посты и рилсы на двух аккаунтах в запрещённой Инсте*. На блогершу суммарно подписаны 25,6 млн человек.


Телеграмм пока не трогает и своевременно теперь публикует правильные посты.


*Запрещена в РФ

Источник:

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Метки: Настя Ивлеева   звезды   знаменитости   соцсети   шоубизнес   штрафы   
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11  комментариев
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3k
Carex Час назад
17,9 млн подписчиков, сколько в стране дебилов.
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Лебовски 8 минут назад
Автор поста, я уже забыл это уё*ище. Зачем напомнили? Минус, без обид.
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Ивлеева удалила все свои посты". "Ивлеева сняла трусы".

С нетерпением жду следующую сводку новостей про Ивлееву. Как бы, как бы - не пропустить!
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17
komod77 Полчаса назад
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13k
Copycat Полчаса назад
Не верю я что её трогает трагедия в крокусе, популизм это всё

надеюсь лет через 20 она не займёт место какой нибудь пугачевой в рядах новой "самопровозглашенной элиты"
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18k
a_komolow 50 минут назад
Да насрать на неё с большой колокольни!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
когда уже *закроют*эту мразоту сатанинскую..вместе с Лошадью
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FOX98
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