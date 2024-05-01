Ребенок жаловался на "монстров в спальне", но реальность оказалась на много страшнее

Эшли Класс и ее семья живут в старом доме в Шарлотте.

Когда старшая дочка Эшли Мэссис впервые сказала матери, что в её комнате завелся монстр, женщина решила, что дочь фантазирует и пыталась всячески её успокоить.

Но с каждым днем ребенок все больше паниковал и находился в состоянии постоянного стресса, оказываясь ночевать в своей комнате. Родители решили, что "монстр" из её фантазий может жить в шкафу и чтобы успокоить дочь, Эшли и ее муж перепробовали все, включая шутки о борьбе с монстром. Даже выдали девочке "монстр-спрей", простую воду в пульверизаторе.