Ребенок жаловался на "монстров в спальне", но реальность оказалась на много страшнее

Настойчивость девочки привела к невероятному открытию в семейном фермерском доме 100-летней давности.
Эшли Класс и ее семья живут в старом доме в Шарлотте.
Когда старшая дочка Эшли Мэссис впервые сказала матери, что в её комнате завелся монстр, женщина решила, что дочь фантазирует и пыталась всячески её успокоить.
Но с каждым днем ребенок все больше паниковал и находился в состоянии постоянного стресса, оказываясь ночевать в своей комнате. Родители решили, что "монстр" из её фантазий может жить в шкафу и чтобы успокоить дочь, Эшли и ее муж перепробовали все, включая шутки о борьбе с монстром. Даже выдали девочке "монстр-спрей", простую воду в пульверизаторе.
Но ребенок не успокаивался, а потом и сами родители заметили, что несколько пчел залетели к ним на чердак. А так как семья живет в фермерском доме, которому 100 лет, и решили опередить события и позвонить в компанию по борьбе с вредителями. И вот тут началось самое ужасное.
После нескольких часов наблюдения за домом и работы с тепловизором специалисты выяснили, что одна из стен в комнате девочки превратилась в гигантский улей медоносных пчел. Насекомым потребовалось 8 месяцев, чтобы создать огромный улей и расплодиться до 50 000.
Отравить насекомых было невозможно, так как они являются вымирающим видом. Тогда было принято решение об эвакуации улья. Всех пчёл удаляли на протяжении нескольких дней, также со стен спальни сняли 45 кг пчелиных сот.
Эшли рассказывала: "Там были потоки пчел, и стена, в которую он (пчеловод) врезался, сочилась медом. Но это было похоже на кровь, потому что она была очень, очень темной и стекала по розовым стенам моей дочери. Это выглядело действительно странно. "
"Он открыл стену, и это был один из самых больших ульев, которые он видел за свою 40-летнюю карьеру", - делится она. "Всего 50 000 пчел роились как сумасшедшие в спальне моей дочери. Это был кошмар. Они разбрасывали мед повсюду, по всем ее вещам ".
После того как удалось извлечь основную массу пчел и их королеву, с основной проблемой было покончено.
"У нас было несколько тысяч пчел, которые умерли, потому что их королевы больше нет здесь, так что это печально. Мы оставляли окно открытым, надеясь, что оставшиеся вылетят, но, как я понимаю, многие умрут, так и не почувствовав запаха королевы. Итак, мы убирали тысячи мертвых пчел каждый божий день, и я узнала, что мертвые пчелы все еще могут жалить вас. Это похоже на наземную мину, тысячи пчел на полу. Мы должны носить резиновые сапоги, чтобы ходить и не быть ужаленными. "
Ущерб составил около 20 000 долларов. Семье предстоит еще долгая работа, чтобы перевести дом в порядок.
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Наречия 5 класс.
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