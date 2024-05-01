В Краснодарском крае мужчина лишился ног, пытаясь сойти с поезда на ходу

В Краснодарском крае работник сортировочной станции попросил машиниста электровоза доехать "зайцем" с задней кабине локомотива. Тот не смог отказать. А потом о мужике просто забыли, и тот, доехав до нужной ему станции, попытался спрыгнуть из поезда на ходу, но что-то пошло не так.





Состав двигался со скоростью около 25 километров в час, и бедолагу затянуло под поезд. Мужчина остался без ног, и сейчас находится в реанимации.



