В Краснодарском крае мужчина лишился ног, пытаясь сойти с поезда на ходу

Ирония судьбы: пострадавший - железнодорожник, который упросил коллег "подбросить" его до дома.
В Краснодарском крае работник сортировочной станции попросил машиниста электровоза доехать "зайцем" с задней кабине локомотива. Тот не смог отказать. А потом о мужике просто забыли, и тот, доехав до нужной ему станции, попытался спрыгнуть из поезда на ходу, но что-то пошло не так.
Состав двигался со скоростью около 25 километров в час, и бедолагу затянуло под поезд. Мужчина остался без ног, и сейчас находится в реанимации.
Осторожно! Впечатлительным, беременным рекомендуем воздержаться от просмотра видео!
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А всем работникам разослали памятки с предостережением
В который раз убеждаешься, что техника безопасности написана кровью.
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