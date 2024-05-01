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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1386 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Краснодарском крае мужчина лишился ног, пытаясь сойти с поезда на ходу

В Краснодарском крае мужчина лишился ног, пытаясь сойти с поезда на ходу

Автор:
01 мая 2024 08:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЖД   ампутация ног   железная дорога   краснодарский край   несчастный случай   ржд   техника безопасности   
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Ирония судьбы: пострадавший - железнодорожник, который упросил коллег "подбросить" его до дома.

В Краснодарском крае работник сортировочной станции попросил машиниста электровоза доехать "зайцем" с задней кабине локомотива. Тот не смог отказать. А потом о мужике просто забыли, и тот, доехав до нужной ему станции, попытался спрыгнуть из поезда на ходу, но что-то пошло не так.


Состав двигался со скоростью около 25 километров в час, и бедолагу затянуло под поезд. Мужчина остался без ног, и сейчас находится в реанимации.


А всем работникам разослали памятки с предостережением


В паблике ВК "РЖД" опубликовали хронологию ЧП.


В который раз убеждаешься, что техника безопасности написана кровью.

Источник:

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Метки: Видео   ЖД   ампутация ног   железная дорога   краснодарский край   несчастный случай   ржд   техника безопасности   
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7  комментариев
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8k
Echo 2 часа назад
Подставил коллег, очень подставил
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23k
BiZ 16 минут назад
если бы просто прыгнул, отделался бы синяком..
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146k
parallax Час назад
Такое надо бы сюда.
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79k
Viktor Час назад
Ну что, теперь два варианта, если выживет!

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17k
GROMOZEKA Час назад
Правила безопасности написаны кровью

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610
Тордион 2 часа назад
У нас на вагонном участке в 90-х инспектору по технике безопасности тоже ноги отрезало маневровым. [мат] отношение к работе до добра не доводит.
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7k
Mixalych 2 часа назад
Не он первый, не он последний...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2033 поста (2022 в горячем)

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