Трейлер фильма "Кровь в обмен на пыль" (2023)

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Коммивояжер Клифф ради семьи залезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде он соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды — в бизнесе, где это еще никому не удавалось.
Страна: США
Жанр: боевик, криминал
Дата выхода в России: 18 апреля 2024
В ролях: Скут Макнэйри, Джош Лукас, Кит Харингтон, Стивен Дорфф, Итан Сапли, Нора Зеетнер, Эмбер Роуз Мейсон, Трэвис Брюэр, Крис Маллинакс, Элджин Мендез, Голден Гарник, Меган Фолсом, Эверетт Бланк, Расс Тиллер, Джексон Т. Скотт
Режиссер: Род Блэкхерст
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