Трейлер фильма "Кровь в обмен на пыль" (2023)

Коммивояжер Клифф ради семьи залезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде он соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды — в бизнесе, где это еще никому не удавалось.