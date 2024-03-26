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Трейлер фильма "Кровь в обмен на пыль" (2023)

Трейлер фильма "Кровь в обмен на пыль" (2023)

Автор:
26 марта 2024 15:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Скут Макнэйри   Крис Маллинакс   США   Род Блэкхерст   kit harington   Нора Зеетнер   Элджин Мендез   Голден Гарник   Эверетт Бланк   Расс Тиллер   Джексон Т. Скотт   Итан Сапли   фильм   боевики   криминальный   Джош Лукас   Стивен Дорфф   Трэвис Брюэр   Эмбер Роуз Мейсон   2023   Меган Фолсом   
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Коммивояжер Клифф ради семьи залезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде он соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды — в бизнесе, где это еще никому не удавалось.

Страна: США

Жанр: боевик, криминал

Дата выхода в России: 18 апреля 2024

В ролях: Скут Макнэйри, Джош Лукас, Кит Харингтон, Стивен Дорфф, Итан Сапли, Нора Зеетнер, Эмбер Роуз Мейсон, Трэвис Брюэр, Крис Маллинакс, Элджин Мендез, Голден Гарник, Меган Фолсом, Эверетт Бланк, Расс Тиллер, Джексон Т. Скотт

Режиссер: Род Блэкхерст

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Скут Макнэйри   Крис Маллинакс   США   Род Блэкхерст   kit harington   Нора Зеетнер   Элджин Мендез   Голден Гарник   Эверетт Бланк   Расс Тиллер   Джексон Т. Скотт   Итан Сапли   фильм   боевики   криминальный   Джош Лукас   Стивен Дорфф   Трэвис Брюэр   Эмбер Роуз Мейсон   2023   Меган Фолсом   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1676 постов (1635 в горячем)
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