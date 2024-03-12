Трейлер фильма "Теория простых чисел" (2023)

Будущее гениальной студентки факультета математики рушится в один момент: фатальная ошибка в исследовании ставит крест на работе, которой она посвятила все последние годы. Маргарита решает навсегда завязать с научной карьерой, и теперь ей предстоит столкнуться с простыми человеческими сложностями: найти новое жилье, работу, друзей, любовь. Но оказывается, бытовые вещи даются ей не так просто, как вычисления.