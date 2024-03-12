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Трейлер фильма "Теория простых чисел" (2023)

Трейлер фильма "Теория простых чисел" (2023)

Автор:
12 марта 2024 15:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   драмы   Клотильда Куро   Анна Новион   Элла Румпф   Жан-Пьер Дарруссен   Идир Азугли   Сяосин Чэн   Пьер Бандере   Доминик Ратонна   Эдуар Сюльпис   Соня Бонни   Жюльен Фрисон   Швейцария   2023   
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Будущее гениальной студентки факультета математики рушится в один момент: фатальная ошибка в исследовании ставит крест на работе, которой она посвятила все последние годы. Маргарита решает навсегда завязать с научной карьерой, и теперь ей предстоит столкнуться с простыми человеческими сложностями: найти новое жилье, работу, друзей, любовь. Но оказывается, бытовые вещи даются ей не так просто, как вычисления.

Страна: Франция, Швейцария

Жанр: драма

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Элла Румпф, Жюльен Фрисон, Жан-Пьер Дарруссен, Клотильда Куро, Идир Азугли, Сяосин Чэн, Пьер Бандере, Доминик Ратонна, Эдуар Сюльпис, Соня Бонни

Режиссер: Анна Новион

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   драмы   Клотильда Куро   Анна Новион   Элла Румпф   Жан-Пьер Дарруссен   Идир Азугли   Сяосин Чэн   Пьер Бандере   Доминик Ратонна   Эдуар Сюльпис   Соня Бонни   Жюльен Фрисон   Швейцария   2023   
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