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25 людей, которые явно не слышали, что такое техника безопасности

25 людей, которые явно не слышали, что такое техника безопасности

Автор:
28 апреля 2024 19:01
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Фотографии   Юмор   опасно   ошибки   подборка   ремонт   строители   фото   электрики   
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Некоторые люди, а особенно сотрудники сферы строительства и ремонта, действуют так, как будто у них девять жизней. Они настолько бесстрашны, что кажется, что понятие техники безопасности им не знакомо. В этой подборке — фото строителей и ремонтников, смотря на которые хочется и смеяться, и плакать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   Юмор   опасно   ошибки   подборка   ремонт   строители   фото   электрики   
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1680 постов (1622 в горячем)

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