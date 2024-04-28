25 людей, которые явно не слышали, что такое техника безопасности

Некоторые люди, а особенно сотрудники сферы строительства и ремонта, действуют так, как будто у них девять жизней. Они настолько бесстрашны, что кажется, что понятие техники безопасности им не знакомо. В этой подборке — фото строителей и ремонтников, смотря на которые хочется и смеяться, и плакать.