"Чёрный дельфин": людоеды, маньяки и монстры

"Чёрный дельфин" - это не первая тюрьма в Соль-Илецке. На месте современной колонии уже стояла тюрьма в 18 веке. Всё дело было в соляных копях оренбурских степей. Разрабатывали их с 16 века, но в 1744 году рудники ушли в казну, а даром на них никто работать не хотел. Ничего не оставалось, как свозить ссыльных на копи. В 1754 году, чтобы уберечь от кочевников посёлок, была построена Илецкая защита - деревянная крепость, ставшая через 20 лет острогом для каторжан.

В феврале 1774 Илецкую защиту захватил Хлопуша (соратник Емельяна Пугачёва) и к казакам примкнули все - каторжники и солдаты. Пугачёв был вскоре побит и казнён, а вот в округе осталось много сомнительных личностей, пересылать которых в другие тюрьмы было очень уж дорого. Вот тут Илецкий острог и пригодился. "Новенькие" всё также работали на солевых копях и выжить удавалось далеко не всем.