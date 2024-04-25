"Чёрный дельфин": людоеды, маньяки и монстры

Обитатели этой колонии живут в ней до конца жизни. После введения моратория на смертную казнь, практически все самые безжалостные преступники отправляются на пожизненное заключение в колонии строгого режима. "Чёрный дельфин" считается одной из самых суровых таких колоний.
Название колонии появилось благодая Владимиру Криштопе. Он совершил изнасилование и два убийства и в 1996 году его за это приговорили к высшей мере наказания. Но как раз в тот момент стал действовать мораторий на смертную казнь и Криштопу заменили приговор на пожизненное.
Во дворе ИК-6 он, вместе с сокамерниками, сделал из папье-маше скульптуру дельфина, а кроме чёрной, никакой краски добыть было нельзя.
Автора скульптуры позже перевели в другую колонию, а в 2020-м году, по истечении четвертьвекового срока, выпустили. Сегодня тот самый дельфин располагается всё также в колонии, но в режимном блоке и видеть её могут лишь сотрудники колонии и заключённые. У главного здания ИК-6 поставили чугунные небольшие фонтаны в форме дельфинов. Ну и в сувенирной лавке колонии, можно купить маленьких дельфинов, сделанных заключёнными. Кому они нужны - неизвестно, но мало ли...
ИК-6 располагается в городе Соль-Илецк и рассчитана она аж на 1600 заключённых. Сегодня в ней живут примерно 700 преступников и из них 600 человек - на пожизненном.
Ещё сто осужденных сидят на строгом режиме за кражи в особо крупном размере, рапространение наркотиков также в особо крупном и за убийства во время драки. Если поведение этих заключённых будет хорошим, то с годами их могут перевести в колонию-поселение в том же Соль-Илецке.
Обычно, после 25 лет сидения за решёткой, можно подать на УДО, но суды нечасто позволяют таким арестантам выйти на свободу. В "Чёрном дельфине" частенько оказываются не только пойманные единожды серийники, но и рецидивисты, нарушившие закон, выйдя после предыдущего срока. За множественные особо тяжкие преступления раньше грозил расстрел, но сегодня их оставляют в живых.
"Чёрный дельфин" - это не первая тюрьма в Соль-Илецке. На месте современной колонии уже стояла тюрьма в 18 веке. Всё дело было в соляных копях оренбурских степей. Разрабатывали их с 16 века, но в 1744 году рудники ушли в казну, а даром на них никто работать не хотел. Ничего не оставалось, как свозить ссыльных на копи. В 1754 году, чтобы уберечь от кочевников посёлок, была построена Илецкая защита - деревянная крепость, ставшая через 20 лет острогом для каторжан.
В феврале 1774 Илецкую защиту захватил Хлопуша (соратник Емельяна Пугачёва) и к казакам примкнули все - каторжники и солдаты. Пугачёв был вскоре побит и казнён, а вот в округе осталось много сомнительных личностей, пересылать которых в другие тюрьмы было очень уж дорого. Вот тут Илецкий острог и пригодился. "Новенькие" всё также работали на солевых копях и выжить удавалось далеко не всем.
В 1893 году условия для заключённых стали чуть лучше: они могли летом выращивать картофель, шить казённую одежду и обувь (валенки, сапоги), выжигать алебастр для оштукатуривания зданий. Добычей соли они не занимались, во многом из-за того, что когда замученный тяжёлым трудом заключённый прикончил приказчика промысла. Наказания для арестантов, вне зависимости от их дотюремного статуса (крестьянин, или мещанин) были одинаковы: определённое количество ударов розгами.
После революции вместо острога был открыт Илецкий концентрационный лагерь для экс-белогвардейцев, солдат, пойманных на пьянстве и дезертиров.
В 1942 году НКВД держал там подследственных, а в 1953 году заведение вошло под юрисдикцию МВД.
В 1965 году в будущем "Чёрном дельфине" была открыта больница для заключённых с открытым туберкулёзом. В 1967 году из колонии случился массовый побег арестантов - они сделали подкоп под тюремной стеной.
И только в 2000 году "Чёрный дельфин" получил статус исправительной колонии строгого режима. Относительно недавно там даже сделали ремонт, поставили дополниительные решётки, блок-посты и системы слежения. Сбежать оттуда, на сегодняшний день, просто невозможно.
Главы ОПГ, каннибалы, террористы, серийные убийцы. Самые опасные преступники, загубившие не одну жизнь.
Олег Костарев, вместе с подельниками устроивший взрыв на Черкизовском рынке в 2006 году. 61 человек пострадал, а погибло 14.
Евгений Сорокин - глава рабовладельческой группировки в Нижегородской области. Банда похищала и убивала людей в период с 2003 по 2009 годы.
Иса Зайнудинов. Он подорвал в Буйнакске дом в 1999 году. 146 людей пострадали, а погибло 64 человека.
Один из близнецов, державших в страхе Челябинск в 90-х. Им пытались приписать больше ста убийств, но доказали лишь 14. К 10 из них причастен Габидуллин, которого приговорили к пожизненному заключению, а Тимура, его брата, к 25 годам лишения свободы. До сих пор точно неизвестно точное количество жертв.
Габидуллиных арестовали на вокзале, после того, как они не только по очереди изнасиловали девушку прямо на путях, но и жестоко убили её.
Братья признались в серии убийств и первой жертвой близнецов стала их собственная мать, которая бросила Фарита и Тимура, когда им было три года. После они регулярно нападали на бродяг и секс-работниц, убивая их или из огнестрельного оружия, или вообще голыми руками.
Тела преступники закапывали на кладбище, а из-за того всех своих жертв они находили на вокзалах, они были из других городов. Убитых практически не искали.
Уже с 13 лет начал совершать разбойные нападения и кражи по Ростовской области. До первого убийства он уже дважды был осуждён и, по сути, полжизни находился в тюрьме.
Муханкин сам говорил, что хотел превзойти Чикатило по количеству жертв и жестокости. Ему это не удалось, но всего за 2 с небольшим месяца 1995 года последователь убил восемь человек.
Он расчленял тела, совершал в их отношении страшные сексуальные действия и всё, что ему вообще приходило в голову (не буду уточнять).
Два убийства Муханкин совершил в день ареста. 8 жертв, а еще четверо смогли выжить. И это не считая 14 эпизодов краж и разбоя.
Впервые он напал на человека во время армейской службы на Дальнем Востоке в 1991 году. "Дед" настолько вывел Ершова из себя, что тот сначала ударил его в шею ножом, а после приложил кирпичом по голове. Далее убийца сбежал в свой родной Красноярск и там стал отъявленным серийным убийцей, которого слишком долго искали.
В 1992 году Ершов изнасиловал женщину, а после до смерти забил её палкой. В течение трёх лет он систематически нападал на женщин, вооружившись ножом или дубинкой. Всего его жертвами стали 18 девушек, из которых выжили только три. Они смогли позже опознать маньяка. Ещё троих Ершов убил, совершая грабежи. Также на счету убийцы сотрудник милиции, потребовавший предъявить документы.
Ершова поймали, когда он в подъезде напал на очередную женщину. Крики услышали её родственники и смогли силой удержать Вадима до прибытия милиционеров. Но вот признаваться он не собирался и прокололся на таблице. Да, он вёл специальную таблицу, где тщательно фиксировал все свои преступления, начиная с даты, заканчивая именем и орудием убийства.
Вадиму Ершову вынесли смертный приговор, но, согласно мораторию, отправили в "Чёрный дельфин".
Рыльков был жителем Тольятти и начал свою преступную "карьеру" на заре 90-х, грабя квартиры. Но навязчивые фантазии привели его к изнасилованию маленьких девочек, которые находились в квартирах.
В 1993 году Рыльков начал убивать. С отдельными жертвами он поступал особенно жестоко, отрезая им части тела.
В 1996 году преступник попал в квартиру, где были несовершеннолетние брат с сестрёнкой. Девочка погибла от ударов топором, а вот мальчику каким-то чудом удалось остаться в живых. Он-то и помог в составлении фоторобота Рылькова. Но поймали его только в 1997 году, после совершения очередного жестокого убийства.
В 1998 году Олег Рыльков был приговорён к пожизненному и, находясь в "Чёрном дельфине", периодически признаётся в убийствах. На сегодняшний день уже насчитывается 12 доказанных эпизодов.
Каннибал родом из Новочебоксарка. В 1997 году он, будучи в подпитии, убил своего соседа, расчленил его, чтобы незаметно вынести из квартиры, но проголодался. Отрезал от убитого часть, приготовил и съел.
Второе убийство он совершил, чтобы продать мясо под видом сайгака и купить себе алкоголь. Раскрыл Николаева его приятель, которому тот отдал часть мяса. Жена приятеля приготовила пельмени и позвала на обед соседей. Один из соседей понял, что в пельменях совсем не сайгак и приятель с женой отправил мясо на экспертизу.
Страшно представить, что испытали люди, узнав, с чем были их пельмени...
Первое изнасилование Шипилов совершил в 1996 году и за один только год насилию подверглись ещё восемь девушек. Потерпевшие опознали преступника и его услали в колонию Архангельской области.
Вот только, как позже выяснилось, не все жертвы смогли выжить. В период с 1995 по 1996 годы Шипиловым было совершено пять убийств. И ещё девять человек он умудрился убить во время нахождения в колонии. Да, его за хорошее поведение перевели на бесконвойную работу и позволили выезжать на ассенизаторской машине за пределы колонии. Он ловил голосующих на дороге женщин, затем насиловал их и убивал, пряча тела в придорожном лесу.
Останки исчезнувших девушек смогли отыскать только после признания Шипилова. Сам он себя сексуальным маньяком не считает, утверждая что убивал иключительно ради самого убийства.
В камерах обычно живёт по три-четыре преступника, но есть и одиночные камеры. Когда в "Чёрный дельфин" привозят очередного "новенького", то он проходит обязательное тестирование, чтобы понять, с кем его можно поселить, чтобы не было конфликта. При этом, разговоры сокамерникам запрещены.
Как только появляется сотрудник ФСИН, осуждённые немедленно должны встать спиной к двери, растопырив пальцы и быстро назвать ФИО и совершённые преступления.
За пределом камеры преступники передвигаются только так: руки, скованные наручниками за спиной, а голова между коленями. Глаза, чтобы не запомнили планировку помещений, завязаны. Каждого заключённого ведут как минимум трое охранников + охранник-кинолог со свирепой собакой.
Кстати, от автозака новоприбывшего ведут тоже с мешком на голове. Во-первых, также для дезориентации, а во-вторых, потому что рядом с колонии стоят многоэтажные здания. Да, не все родные жертв заключённых, считают, что пожизненное в одной из самых суровых тюрем - достаточное наказание. Да и опять же, ряд осужденных знают слишком много и представляют опасность для их подельников, оставшихся на воле.
Так что, для потенциального снайпера, опознание преступника становится нереальным.
В камерах обстановка спартанская - тумба с ящиками, скамейка, туалет, стол, металлическая шконка. У некоторых арестантов, за хорошее поведение, даже есть телевизор. Его включают только в определённые часы. На кроватях сидеть днём нельзя.
Охрана колонии совершает обход каждые пятнадцать минут, в каждой камере есть видеонаблюдение, выводимое на экран инспектора по безопасности. В свободные часы заключённые читают книги, если есть телевизор, то смотрят его. А за хорошее поведение им положена дополнительная прогулка. Ну и никаких личных вещей, разумеется. Свидание с родственниками (если те того захотят, конечно) может быть разрешено только через определённый период.
Есть женщины, которые почему-то проникаются чувствами к подобным арестантам и, если захотят, могут вступить с ними в брак. Колечко, после церемонии немедленно забирают на хранение, а у супругов могут быть редкие длительные свидания.
С шести утра колония оживает: после подъёма уборка камер, потом проверка, завтрак. Потом, на протяжении часа медосмотр и за ним часовая прогулка по внутренней камере. С 11 до 18 заключённые работают: большинство в цехах. Швейный цех, металлобработка, деревообработка, малярная мастерская, молочная и колбасная продукция. У всех заключённых есть зарплата, из которой они на руки получают лишь 25%.
Есть при колонии и храм, который расписал серийный убийца Алексей Рыжанков. Просится мем про "очень па хрестянске, очень праваславна".
Ну а после работы у арестантов недолгая прогулка, ужин, чуть свободного времени и в 22:00 - отбой. Яркий свет в камере меняют на немного приглушённый, но в камере всегда есть освещение.
Глядя на тех, кто день за днём отбывает наказание в этой колонии, можно задаться вопросом: если у этих нелюдей и каннибалов нет никакого шанса на освобождение, то так ли уж они нужны обществу?
Но вопрос смертной казни всегда непрост. В несовершенстве судебной системы всегда стоял и стоит человеческий фактор, имеющий право на ошибку.
Источник:
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На мой взгляд, стрелять нужно... это уже не люди.
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Так это самое главное. Уе@боны в погонах поклоняются криминалу.