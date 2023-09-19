Трейлер фильма "Звук свободы" (2023)

История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства.
Страна: США, Мексика, Колумбия
Жанр: боевик, драма, триллер
Дата выхода в России: 14 сентября 2023
В ролях: Джим Кэвизел, Мира Сорвино, Билл Кэмп, Эдуардо Верастеги, Кристэл Апарисио, Лукас Авила, Курт Фуллер, Хосе Сунига, Херардо Тарасена, Скотт Хейз, Гэри Басараба, Манни Перес, Али Ландри, Густаво Санчес Парра, Хавьер Годино, Сэмюэль Ливингстон
Режиссер: Алехандро Гомез Монтеверде
Источник:
Источник: