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Трейлер фильма "Звук свободы" (2023)

Трейлер фильма "Звук свободы" (2023)

Автор:
19 сентября 2023 17:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Алехандро Гомез Монтеверде   Билл Кэмп   Эдуардо Верастеги   Кристэл Апарисио   Лукас Авила   Курт Фуллер   Хосе Сунига   Херардо Тарасена   Гэри Басараба   Манни Перес   Али Ландри   Сэмюэль Ливингстон   США   Мексика   Колумбия   фильм   боевики   драмы   Густаво Санчес Парра   триллеры   Хавьер Годино   Скотт Хейз   Мира Сорвино   Джим Кэвизел   2023   
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История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства.

Страна: США, Мексика, Колумбия

Жанр: боевик, драма, триллер

Дата выхода в России: 14 сентября 2023

В ролях: Джим Кэвизел, Мира Сорвино, Билл Кэмп, Эдуардо Верастеги, Кристэл Апарисио, Лукас Авила, Курт Фуллер, Хосе Сунига, Херардо Тарасена, Скотт Хейз, Гэри Басараба, Манни Перес, Али Ландри, Густаво Санчес Парра, Хавьер Годино, Сэмюэль Ливингстон

Режиссер: Алехандро Гомез Монтеверде

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Алехандро Гомез Монтеверде   Билл Кэмп   Эдуардо Верастеги   Кристэл Апарисио   Лукас Авила   Курт Фуллер   Хосе Сунига   Херардо Тарасена   Гэри Басараба   Манни Перес   Али Ландри   Сэмюэль Ливингстон   США   Мексика   Колумбия   фильм   боевики   драмы   Густаво Санчес Парра   триллеры   Хавьер Годино   Скотт Хейз   Мира Сорвино   Джим Кэвизел   2023   
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