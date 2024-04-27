У найденного в Испании меча "Эскалибур" оказалось исламское происхождение

Департамент археологии Валенсии в преддверии своего 75-летия решил составить каталог и проанализировать артефакты из своей коллекции. Одним из таких экземпляров стал меч "Эскалибур", найденный в вертикальном положении во время раскопок в месте, ставшем свидетелем расцвета и упадка многих культур.

С помощью современных методов датировки эксперты археологической службы (SIAM) установили, что оружие относится к исламской эпохе в Валенсии и было изготовлено в 10 веке.