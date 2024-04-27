У найденного в Испании меча "Эскалибур" оказалось исламское происхождение

Учёные наконец-то раскрыли возраст и происхождение меча, обнаруженного в Валенсии на восточном побережье Испании в 1994 году.
Департамент археологии Валенсии в преддверии своего 75-летия решил составить каталог и проанализировать артефакты из своей коллекции. Одним из таких экземпляров стал меч "Эскалибур", найденный в вертикальном положении во время раскопок в месте, ставшем свидетелем расцвета и упадка многих культур.
С помощью современных методов датировки эксперты археологической службы (SIAM) установили, что оружие относится к исламской эпохе в Валенсии и было изготовлено в 10 веке.
В Испании мечи этого периода встречаются крайне редко, особенно в Валенсии, где состав почвы затрудняет их сохранение.
Археолог и руководитель проекта Хосе Мигель Осуна определил, что 45-сантиметровый лезвие относится к исламскому периоду по его рукояти, украшенной бронзовыми пластинами и насечками.
Размер меча и отсутствие гарды позволяют предположить, что во времена андалузского халифата им мог пользоваться конный воин. Его происхождение относится к исламской эпохе Балансии, хотя в нём прослеживаются эволюционные черты вестготских образцов.
До сих пор был обнаружен только один подобный экземпляр при раскопках Медины Азахара, знаменитого халифского города, построенного по приказу Абд ар-Рахмана III в Кордове. Исламский период в Испании начался в 711 году н.э. и закончился в 1492 году н.э.
"Археолог Хосе Мигель Осуна проводит детальное исследование и анализ металлических изделий, относящихся к периоду от римской эпохи до позднего средневековья. В ходе работы был обнаружен исключительный меч, который мы назвали Экскалибур де Рок Чабас, ведь он очень похож на легендарное оружие короля Артура", - сообщил в пресс-релизе Хосе Луис Морено из отдела культуры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я конечно далеко от археологии и военного дела того времени, но почему они решили что изогнутый меч похож на меч Артура... или может просто решили похайповать. Тогда должны быть какие то эскизы предполагаемого меча Артура, и он должен выглядеть как восточный изогнутый или кавалерийский.
А то они всё о нас да о нас.