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У найденного в Испании меча "Эскалибур" оказалось исламское происхождение

У найденного в Испании меча "Эскалибур" оказалось исламское происхождение

Автор:
27 апреля 2024 09:32
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Испания   Эскалибур   археология   меч   находка   происхождение   
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Учёные наконец-то раскрыли возраст и происхождение меча, обнаруженного в Валенсии на восточном побережье Испании в 1994 году.

Департамент археологии Валенсии в преддверии своего 75-летия решил составить каталог и проанализировать артефакты из своей коллекции. Одним из таких экземпляров стал меч "Эскалибур", найденный в вертикальном положении во время раскопок в месте, ставшем свидетелем расцвета и упадка многих культур.

С помощью современных методов датировки эксперты археологической службы (SIAM) установили, что оружие относится к исламской эпохе в Валенсии и было изготовлено в 10 веке.

В Испании мечи этого периода встречаются крайне редко, особенно в Валенсии, где состав почвы затрудняет их сохранение.

Археолог и руководитель проекта Хосе Мигель Осуна определил, что 45-сантиметровый лезвие относится к исламскому периоду по его рукояти, украшенной бронзовыми пластинами и насечками.

Размер меча и отсутствие гарды позволяют предположить, что во времена андалузского халифата им мог пользоваться конный воин. Его происхождение относится к исламской эпохе Балансии, хотя в нём прослеживаются эволюционные черты вестготских образцов.

До сих пор был обнаружен только один подобный экземпляр при раскопках Медины Азахара, знаменитого халифского города, построенного по приказу Абд ар-Рахмана III в Кордове. Исламский период в Испании начался в 711 году н.э. и закончился в 1492 году н.э.

"Археолог Хосе Мигель Осуна проводит детальное исследование и анализ металлических изделий, относящихся к периоду от римской эпохи до позднего средневековья. В ходе работы был обнаружен исключительный меч, который мы назвали Экскалибур де Рок Чабас, ведь он очень похож на легендарное оружие короля Артура", - сообщил в пресс-релизе Хосе Луис Морено из отдела культуры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   Эскалибур   археология   меч   находка   происхождение   
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9  комментариев
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5k
Двестиграмм 57 минут назад
я не помню где но читал про то как варвары вошли в Испанию, не помню какой город и офигели от увиденного ....может кто знает, читал
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539
Шэльмавье фон Шольценко Полчаса назад
Арабы в своё время знатно потоптали Испанию. До сих пор подкопченные.
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9k
perekrestok Полчаса назад
В древности когда не было почты, газет и интернета все новости и события пересказывались очевидцами. Причем каждый добавлял в рассказ немного своего, в том числе и места событий. Так что король Артур мог (по рассказам очевидцев) повторить то, что было за сто лет и тысячу километров от Британии. Так что все могло быть и в Испании и в Северной Африке. А может быть и в Китае!
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9k
Роман 54 минуты назад
"В ходе работы был обнаружен исключительный меч, который мы назвали Экскалибур де Рок Чабас, ведь он очень похож на легендарное оружие короля Артура", - сообщил в пресс-релизе Хосе Луис Морено из отдела культуры.

Я конечно далеко от археологии и военного дела того времени, но почему они решили что изогнутый меч похож на меч Артура... или может просто решили похайповать. Тогда должны быть какие то эскизы предполагаемого меча Артура, и он должен выглядеть как восточный изогнутый или кавалерийский.
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36k
Fat Lynx 57 минут назад
Не исламское, а арабское или персидское...
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71k
doker Час назад
«Поскреби испанца – найдешь араба»...
А то они всё о нас да о нас.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2916 постов (2743 в горячем)

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