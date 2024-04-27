Тело жирафа должно взорваться, но его сердце вытворяет немыслимое

Пот, слюна, вода, грязь, испаряясь, быстро и с минимальными сложностями спасают от перегрева, охлаждая кожу. Но что, если ваша форма тела не позволяет нормально вываляться в грязи, а воды вокруг слишком мало, чтобы транжирить её, выделяя пот? Именно в такой непростой ситуации оказались жирафы.
Но долговязые не стали отчаиваться. Вместо того, чтобы по-тихому исчезнуть с лица земли или переселиться куда-нибудь в Сибирь, они развили уникальную систему охлаждения. Какую? Пятнышки!
Вообще, пятна жирафов — штука многофункциональная. Это и маскировка, и признак, по которому матери легко определяют своих детей в общей толчее, и часть сложной системы охлаждения. К каждому пятну прилегает крупный сосуд, от которого отходит множество более мелких.
Когда та или иная часть животного оказывается в тени, в расположенные на ней пятна поступает большое количество тёплой крови от разгорячённого тела. Здесь это тепло уходит в пространство и остывшая кровь поступает обратно, охлаждая внутренние органы. Точно по такому же принципу работает холодильник!
Кровеносная система самых высоких млекопитающих вообще имеет много интересных особенностей. Под действием гравитации кровь стекает вниз, к ногам, поэтому в них её давление может достигать 300 мм ртутного столба! Для сравнения, у человека нормальным считается 120 мм р.с., а 140 — уже может быть опасно для жизни.
От такого давления ноги жирафа должны были бы превратиться в вату. Гипертоники подтвердят: для них отёчность ног — большая проблема. А всё из-за того, что при большом давлении из сосудов в межклеточное пространство выходит большее количество воды. Она буквально «раздувает» окружающие клетки. Но конечности жирафа стройные и изящные!
Секрет в двух вещах. Во-первых, жирафы регулируют бешеное давление с помощью мощных мышечных стенок в артериях на уровне колен. Они отвечают за просвет сосудов и, соответственно, давление в них. Во-вторых, жирафы всю жизнь ходят в «утягивающих панталонах». Плотная кожа сдавливает ноги и не даёт избытку воды выходить из сосудов.
Давление под 300 бьёт не только по ногам, но и по голове, когда животное наклоняется. По идее, от такого перепада жираф должен был бы отключаться каждый раз, когда приходит на водопой. Но и тут долговязого спасает прокаченная система сосудов! В шее животного развиты клапаны. Они перекрывают поступление крови и защищают мозг от неминуемого инсульта.
Итак, если вы живёте в жарком климате, у вас отекают ноги, а при наклонах головы вам грозит кровоизлияние в мозг, не отчаивайтесь! Просто будьте, как жираф!
Источник:
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