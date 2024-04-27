Тело жирафа должно взорваться, но его сердце вытворяет немыслимое

Давление под 300 бьёт не только по ногам, но и по голове, когда животное наклоняется. По идее, от такого перепада жираф должен был бы отключаться каждый раз, когда приходит на водопой. Но и тут долговязого спасает прокаченная система сосудов! В шее животного развиты клапаны. Они перекрывают поступление крови и защищают мозг от неминуемого инсульта.