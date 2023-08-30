Трейлер фильма "Танцующая королева" (2023)

Жизнь Мины переворачивается с ног на голову, когда в школе появляется знаменитый хип-хоп танцор Эдвин. Ослепленная первой любовью, Мина записывается в его команду, совершенно забыв, что не умеет танцевать. Теперь ее цель — выиграть танцевальный баттл и покорить звезду хип-хопа…
Страна: Норвегия
Жанр: комедия, семейный
Дата выхода в России: 24 августа 2023
В ролях: Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон, Вильяр Кнутсене Бьяадале, Ченгиз Ал, Андерс Баасмо Кристиансен, Энн Марит Якобсен, Андреа Брейн Ховиг, Мона Бернтсен, Фрида Анневик
Режиссер: Эурора Госсе
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