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Трейлер фильма "Танцующая королева" (2023)

Трейлер фильма "Танцующая королева" (2023)

Автор:
30 августа 2023 09:12
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Эурора Госсе   норвегия   фильм   комедии   семейный   2023   
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Жизнь Мины переворачивается с ног на голову, когда в школе появляется знаменитый хип-хоп танцор Эдвин. Ослепленная первой любовью, Мина записывается в его команду, совершенно забыв, что не умеет танцевать. Теперь ее цель — выиграть танцевальный баттл и покорить звезду хип-хопа…

Страна: Норвегия

Жанр: комедия, семейный

Дата выхода в России: 24 августа 2023

В ролях: Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон, Вильяр Кнутсене Бьяадале, Ченгиз Ал, Андерс Баасмо Кристиансен, Энн Марит Якобсен, Андреа Брейн Ховиг, Мона Бернтсен, Фрида Анневик

Режиссер: Эурора Госсе

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Эурора Госсе   норвегия   фильм   комедии   семейный   2023   
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