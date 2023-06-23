Трейлер фильма "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы" (2023)

Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает шкатулку, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчут ведьмы.
Страна: США
Жанр: драма, ужасы
Дата выхода в России: 22 июня 2023
В ролях: Оги Дьюк, Акорье Уайт, Сандра Эллис Лафферти, Синди Хоган, Конфиданс, Барри Рэтклифф, Фредрика Дьюк, Зия Карлок, Грейси Дэвис, Лейн Уильямсон, Остин Джозеф, Джеймс Россер
Режиссер: Патрисия Кемпа, Акорье Уайт
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