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Трейлер фильма "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы" (2023)

Трейлер фильма "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы" (2023)

Автор:
23 июня 2023 14:19
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Патрысия Кемпа   Акорье Уайт   Оги Дьюк   Акорье Уайт   Сандра Эллис Лафферти   Конфиданс   Барри Рэтклифф   Фредрика Дьюк   Зия Карлок   Грейси Дэвис   Лейн Уильямсон   Остин Джозеф   Джеймс Россер   фильм   драмы   ужасы   2023   Синди Хоган   
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Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает шкатулку, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчут ведьмы.

Страна: США

Жанр: драма, ужасы

Дата выхода в России: 22 июня 2023

В ролях: Оги Дьюк, Акорье Уайт, Сандра Эллис Лафферти, Синди Хоган, Конфиданс, Барри Рэтклифф, Фредрика Дьюк, Зия Карлок, Грейси Дэвис, Лейн Уильямсон, Остин Джозеф, Джеймс Россер

Режиссер: Патрисия Кемпа, Акорье Уайт

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Патрысия Кемпа   Акорье Уайт   Оги Дьюк   Акорье Уайт   Сандра Эллис Лафферти   Конфиданс   Барри Рэтклифф   Фредрика Дьюк   Зия Карлок   Грейси Дэвис   Лейн Уильямсон   Остин Джозеф   Джеймс Россер   фильм   драмы   ужасы   2023   Синди Хоган   
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