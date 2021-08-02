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Трейлер фильма "Не дыши 2" (2021)

Трейлер фильма "Не дыши 2" (2021)

Автор:
02 августа 2021 15:12
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   триллеры   ужасы   Родольфо Саягес   Стивен Лэнг   Бобби Шофилд   Стеффан Родри   Рокки Уильямс   криминальный   Стефани Арсила   Адам Янг   Диана Бабницова   
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Продолжение леденящего кровь триллера «Не дыши» об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   триллеры   ужасы   Родольфо Саягес   Стивен Лэнг   Бобби Шофилд   Стеффан Родри   Рокки Уильямс   криминальный   Стефани Арсила   Адам Янг   Диана Бабницова   
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Слава Андреев Час назад
Первая часть мне понравилась. Надеюсь с этой не кинут зрителя(((( как часто бывает.
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65k
Максим Час назад
Прямо слепая ярость с Хауэром.
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Kinoman
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