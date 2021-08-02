Трейлер фильма "Не дыши 2" (2021)

Продолжение леденящего кровь триллера «Не дыши» об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.

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Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, криминал

Дата выхода в России: 12 августа 2021

В ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Адам Янг, Диана Бабницова

Режиссер: Родольфо Саягес