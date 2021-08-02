Трейлер фильма "Не дыши 2" (2021)

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Продолжение леденящего кровь триллера «Не дыши» об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.
Страна: США
Жанр: ужасы, триллер, криминал
Дата выхода в России: 12 августа 2021
В ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Адам Янг, Диана Бабницова
Режиссер: Родольфо Саягес
Жанр: ужасы, триллер, криминал
Дата выхода в России: 12 августа 2021
В ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Адам Янг, Диана Бабницова
Режиссер: Родольфо Саягес
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