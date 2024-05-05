В Бурятии аномалия уничтожила опоры ЛЭП, рассчитанные на 50 лет

«Это довольно необычное явление, хоть и наблюдается иногда после урагана. Специалисты пока точно не знают, что именно послужило ему причиной. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл опор, не было зафиксировано. К качеству изделий также претензий не предъявлялось... Все остальные опоры этой ЛЭП выстояли. Расследовать инцидент будет специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра», - рассказали в «Бурятэнерго».