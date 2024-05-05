В Бурятии аномалия уничтожила опоры ЛЭП, рассчитанные на 50 лет

“Россети Сибирь” пообещали восстановить все дней за 10, но вопросов сейчас больше чем ответов.
На днях в Бурятии пронесся сильнейший ураган, под порывами ветра буквально скрутились 3 гигантские опоры воздушной линии электропередачи вблизи села Ацагат Заиграевского района. При этом рядом стоящим опорам не было нанесено ни малейшего повреждения.
Опоры были установлены 23 года назад, при этом по документации они должны были отслужить верой и правдой аж до 2051 года.
“Мы зафиксировали нарушение работы 110-киловольтной линии электропередачи, пока в республике бушевал ураган. За несколько минут переключили всех людей на резервную схему. А при осмотре увидели, что три 40-метровые металлические опоры буквально скручены, причём каждая весит 6,5 тонн . Соседние опоры при этом не пострадали”.
Причину уже ищет специальная комиссия, и очевидные варианты не подходят. Возгораний, которые могли повлиять на металл, рядом не было.
«Это довольно необычное явление, хоть и наблюдается иногда после урагана. Специалисты пока точно не знают, что именно послужило ему причиной. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл опор, не было зафиксировано. К качеству изделий также претензий не предъявлялось... Все остальные опоры этой ЛЭП выстояли. Расследовать инцидент будет специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра», - рассказали в «Бурятэнерго».
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Таких случаев масса. В 1998 году у нас ураган скрутил пять опор 110 кВ. Ураган он идёт не широким фронтом