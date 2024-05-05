FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8765 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Бурятии аномалия уничтожила опоры ЛЭП, рассчитанные на 50 лет

В Бурятии аномалия уничтожила опоры ЛЭП, рассчитанные на 50 лет

Автор:
05 мая 2024 06:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   аномалия   лэп   металл   опоры лэп   ураган   
1883
5

“Россети Сибирь” пообещали восстановить все дней за 10, но вопросов сейчас больше чем ответов.

На днях в Бурятии пронесся сильнейший ураган, под порывами ветра буквально скрутились 3 гигантские опоры воздушной линии электропередачи вблизи села Ацагат Заиграевского района. При этом рядом стоящим опорам не было нанесено ни малейшего повреждения.


×

Опоры были установлены 23 года назад, при этом по документации они должны были отслужить верой и правдой аж до 2051 года.


Мы зафиксировали нарушение работы 110-киловольтной линии электропередачи, пока в республике бушевал ураган. За несколько минут переключили всех людей на резервную схему. А при осмотре увидели, что три 40-метровые металлические опоры буквально скручены, причём каждая весит 6,5 тонн . Соседние опоры  при этом  не пострадали”.


Причину уже ищет специальная комиссия, и очевидные варианты не подходят. Возгораний, которые могли повлиять на металл, рядом не было.


«Это довольно необычное явление, хоть и наблюдается иногда после урагана. Специалисты пока точно не знают, что именно послужило ему причиной. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл опор, не было зафиксировано. К качеству изделий также претензий не предъявлялось... Все остальные опоры этой ЛЭП выстояли. Расследовать инцидент будет специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра», - рассказали в «Бурятэнерго».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Бурятия   аномалия   лэп   металл   опоры лэп   ураган   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Горец Ю Час назад
Чудеса?
Таких случаев масса. В 1998 году у нас ураган скрутил пять опор 110 кВ. Ураган он идёт не широким фронтом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 2 минуты назад
-"при этом по документации они должны были отслужить верой и правдой аж до 2051 года."- -
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1130 постов (1124 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
"Ну - погоди!" в разных стилях
"Ну - погоди!" в разных стилях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#полиция#люди#позитив#СССР#Китай#Еда
#животные#история#автомобили#Юмор#США#кошка#ДТП#интересное#СУД#драка
#Прикол#машина#забавно#факты#кот#аварии#Россия#авто аварии#дети#собака
Синоптики предупредили, что это лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений Синоптики предупредили, что это лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений 25-летний мужчина, которого мать до сих пор носит на руках 25-летний мужчина, которого мать до сих пор носит на руках Проклятие близнеца Бетти Лу Уильямс Проклятие близнеца Бетти Лу Уильямс Золотое искусство Стефани Рью Золотое искусство Стефани Рью В Бурятии школьник пришёл в школу с топором, чтобы отомстить обидчику за электронку В Бурятии школьник пришёл в школу с топором, чтобы отомстить обидчику за электронку

На что жалуетесь?

Вернуться