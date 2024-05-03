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Видимо куда-то очень торопился

Видимо куда-то очень торопился

Автор:
03 мая 2024 09:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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В Дагестане все едут как люди, кроме одного куда-то особо спешащего гражданина, прогоняющего всех дальним светом. Долго такая езда не продлилась.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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8  комментариев
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26k
SolomonA 2 часа назад
Куда? К парню своему - 100%...
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9k
Vалѣнтиныч 7 минут назад
Рег из принципа нарушил ПДД? Или из личной неприязни? Можно ведь было остановиться сразу за зеброй...
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571
CyraxMotorsport 10 минут назад
Водительское в очко забить ногой, и не вынимать никогда!
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8k
V2.Smirnov Час назад
А ГИБДД будет петь по "мёртвую зону"...
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79k
Viktor Час назад
А хуле, профессиАнал!
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Angelpro Час назад
Ну долб**б же
догнал двух параллельных авто, куда вправо перестраиваться????
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1442 поста (1464 в горячем)

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