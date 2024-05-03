Видимо куда-то очень торопился

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В Дагестане все едут как люди, кроме одного куда-то особо спешащего гражданина, прогоняющего всех дальним светом. Долго такая езда не продлилась.
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догнал двух параллельных авто, куда вправо перестраиваться????