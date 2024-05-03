Сколько топлива "кушал" и сколько стоил самый маленький автомобиль в мире?

Однако отсутствие спроса на Peel P50 - это странно! Ведь маленькие машинки лучше больших. Экономичнее. Парковаться удобно. Цена ниже. Один только недостаток... Их даже не угоняют... Их просто уносят!

Это, конечно же, шутка. Несмотря на то, что производитель позиционировал Peel P50 как транспортное средство для города с маневренностью мопеда и с комфортом автомобиля, говорить о каком-либо настоящем комфорте, даже для одного человека, не приходится. Кроме того, на мопед можно второго пассажира взять!

Посмотрите, как люди на улице реагируют на этот шедевр британского автопрома:

И всё же цена на Peel P50 действительно была хороша. Машинка стоила всего лишь 199 фунтов стерлингов!

Я тут попытался эту сумму перевести в советские рубли по тогдашнему курсу. Правда, пришлось делать это через доллар, потому что курса фунта стерлинга к рублю я не нашёл.