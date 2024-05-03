Сколько топлива "кушал" и сколько стоил самый маленький автомобиль в мире?

Самый маленький автомобиль в мире, выпускавшийся серийно - Peel P50, на одной пробирке топлива может проехать целых два километра!
Ведь его мотоциклетный двухтактный двигатель объёмом всего 49 куб.см и мощностью 4,2 лошадиных силы потребляет 2,8 литра бензина на 100 километров. При этом максимальная скорость автомобильчика 61 км/час.
У Peel P50 одна дверь с левой стороны, одна фара и один стеклоочиститель. Да и перевозить машинка может только одного человека. Ну и для сумки (правда, не очень большой) место в салоне предусмотрено.
Автомобильчик настолько маленький, что даже "Ока" покажется огромной по сравнению с ним!
Ведь длина Peel P50 всего лишь 134 см, высота - 120 см, то есть примерно по грудь взрослому человеку среднего роста. А ширина - 99 см. С такой шириной машинка легко проедет в широкий дверной проём!
Кстати, у этого автомобиля нет заднего хода. Зато сзади имеется специальная ручка, за которую его можно развернуть вручную. Или же при необходимости затащить в помещение. Ведь весит авто всего лишь 59 килограмм!
Эта малюсенькая трёхколёсная машинка выпускалась в Англии в 1963-1964 году. Правда, большим спросом она почему-то не пользовалась. Поэтому производитель, выпустив всего 47 экземпляров автомобиля, производство свернул.
Однако отсутствие спроса на Peel P50 - это странно! Ведь маленькие машинки лучше больших. Экономичнее. Парковаться удобно. Цена ниже. Один только недостаток... Их даже не угоняют... Их просто уносят!
Это, конечно же, шутка. Несмотря на то, что производитель позиционировал Peel P50 как транспортное средство для города с маневренностью мопеда и с комфортом автомобиля, говорить о каком-либо настоящем комфорте, даже для одного человека, не приходится. Кроме того, на мопед можно второго пассажира взять!
Посмотрите, как люди на улице реагируют на этот шедевр британского автопрома:
И всё же цена на Peel P50 действительно была хороша. Машинка стоила всего лишь 199 фунтов стерлингов!
Я тут попытался эту сумму перевести в советские рубли по тогдашнему курсу. Правда, пришлось делать это через доллар, потому что курса фунта стерлинга к рублю я не нашёл.
Короче говоря, один фунт стерлингов в то время стоил 2 доллара 80 центов. А один доллар стоил 0,9 рубля. Путём нехитрых арифметических действий получаем стоимость автомобиля Peel P50 - 501 рубль 48 копеек.
В 60-е годы в СССР мотоцикл "Восход" стоил 500 рублей. Мотоцикл "Иж-Планета" - 550-600 рублей, а "Урал" с коляской - 900 рублей. Так что 501 рубль за целый автомобиль, пусть и маленький, очень даже неплохая цена!
Купили бы себе такой?
Между прочим, автомобильчик, фигурирующий в видео и на фотографиях, пару лет назад был продан в Великобритании за 110 тысяч фунтов стерлингов, что примерно равно почти 13 миллионам рублей по нынешнему курсу.
Источник:
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Ну а с 4х тактным, авто хоть и прибавило бы кил 10 веса, но как Вы и написали ело бы меньше 2.8литра.
Я ж не говорю, что 2,8 - какой-то запредельный расход, я говорю, что ахать о том как этот агрегат мало ест, как это делает автор, в данном случае неуместно.