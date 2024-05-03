FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12889 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Сколько топлива "кушал" и сколько стоил самый маленький автомобиль в мире?

Сколько топлива "кушал" и сколько стоил самый маленький автомобиль в мире?

Автор:
03 мая 2024 12:33
Сообщество : Автомир
Метки: Peel P50   авто   интересно   машинка   самый маленький автомобиль в мире   транспорт   факт   фото   
2127
6
1

Самый маленький автомобиль в мире, выпускавшийся серийно - Peel P50, на одной пробирке топлива может проехать целых два километра!

Ведь его мотоциклетный двухтактный двигатель объёмом всего 49 куб.см и мощностью 4,2 лошадиных силы потребляет 2,8 литра бензина на 100 километров. При этом максимальная скорость автомобильчика 61 км/час.

У Peel P50 одна дверь с левой стороны, одна фара и один стеклоочиститель. Да и перевозить машинка может только одного человека. Ну и для сумки (правда, не очень большой) место в салоне предусмотрено.

Автомобильчик настолько маленький, что даже "Ока" покажется огромной по сравнению с ним!

Ведь длина Peel P50 всего лишь 134 см, высота - 120 см, то есть примерно по грудь взрослому человеку среднего роста. А ширина - 99 см. С такой шириной машинка легко проедет в широкий дверной проём!

Кстати, у этого автомобиля нет заднего хода. Зато сзади имеется специальная ручка, за которую его можно развернуть вручную. Или же при необходимости затащить в помещение. Ведь весит авто всего лишь 59 килограмм!

Эта малюсенькая трёхколёсная машинка выпускалась в Англии в 1963-1964 году. Правда, большим спросом она почему-то не пользовалась. Поэтому производитель, выпустив всего 47 экземпляров автомобиля, производство свернул.

Однако отсутствие спроса на Peel P50 - это странно! Ведь маленькие машинки лучше больших. Экономичнее. Парковаться удобно. Цена ниже. Один только недостаток... Их даже не угоняют... Их просто уносят!

Это, конечно же, шутка. Несмотря на то, что производитель позиционировал Peel P50 как транспортное средство для города с маневренностью мопеда и с комфортом автомобиля, говорить о каком-либо настоящем комфорте, даже для одного человека, не приходится. Кроме того, на мопед можно второго пассажира взять!

Посмотрите, как люди на улице реагируют на этот шедевр британского автопрома:

И всё же цена на Peel P50 действительно была хороша. Машинка стоила всего лишь 199 фунтов стерлингов!

Я тут попытался эту сумму перевести в советские рубли по тогдашнему курсу. Правда, пришлось делать это через доллар, потому что курса фунта стерлинга к рублю я не нашёл.

Короче говоря, один фунт стерлингов в то время стоил 2 доллара 80 центов. А один доллар стоил 0,9 рубля. Путём нехитрых арифметических действий получаем стоимость автомобиля Peel P50 - 501 рубль 48 копеек.

В 60-е годы в СССР мотоцикл "Восход" стоил 500 рублей. Мотоцикл "Иж-Планета" - 550-600 рублей, а "Урал" с коляской - 900 рублей. Так что 501 рубль за целый автомобиль, пусть и маленький, очень даже неплохая цена!

Купили бы себе такой?

Между прочим, автомобильчик, фигурирующий в видео и на фотографиях, пару лет назад был продан в Великобритании за 110 тысяч фунтов стерлингов, что примерно равно почти 13 миллионам рублей по нынешнему курсу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Peel P50   авто   интересно   машинка   самый маленький автомобиль в мире   транспорт   факт   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
MPEG-8 56 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
pitsilver 22 минуты назад
в закрытой от всего мира стране можно было любой курс нарисовать потому что оборота валюты небыло в стране, а в реальности доллар стоил как минимум несколько рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 40 минут назад
Цена не правильная, реально от 1000 до 2000 рублей получается, а это уже дороговато. Да и проходимость нулевая. В деревне на таком даже за пивом не сгоняешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
CruelAsm 57 минут назад
2,8 на сотню - совсем не повод ахать и закатывать глаза. Для шестидесятикилограммовой тарахтелки как-то многовато даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Shyrich CruelAsm 36 минут назад
Если двухтактный двигатель, то он и больше сожрет на сотку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Shyrich CruelAsm Полчаса назад
Погуглил, 2х тактный движок. Там тогдаскорее все 3.5л скушает, если в полный газ давить.
Ну а с 4х тактным, авто хоть и прибавило бы кил 10 веса, но как Вы и написали ело бы меньше 2.8литра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx 2 часа назад
Я бы такой на дачу купил. Заглох где, я эти 60кг одной рукой, назад на участок притащу, даже с трезву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4136 постов (3949 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1345160



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Набирающие популярность в сообществах
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила...
Последний "луносрач"?! Американцы все таки были на Луне?!
Последний "луносрач"?! Американцы все таки были на Луне?!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#аварии#кот#Юмор#кошка#собака#Автовсячина#СССР
#животные#автомобили#интересно#ДТП#забавно#люди#милота#полиция#Еда#улыбнуло
#Прикол#автомир#факты#авто аварии#США#история#позитив#истории#мигранты#Разное
Суровые сельские автобусы из СССР Суровые сельские автобусы из СССР Первые машины советских актеров Первые машины советских актеров McTrain: взлет и падение амбициозного плана McDonald's по завоеванию железных дорог McTrain: взлет и падение амбициозного плана McDonald's по завоеванию железных дорог Нестандартные автомобили для необычных задач Нестандартные автомобили для необычных задач Автомобиль тогда и сейчас Автомобиль тогда и сейчас

На что жалуетесь?

Вернуться