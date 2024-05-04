Так выглядит конь породы румынский тяжеловоз и направление поездки явно выбирает он

Лошади - это сильные, но при этом очень грациозные животные. Есть, конечно, и более мощные "грузовые" породы. Но этот "танк" из Румынии... кажется побил все рекорды. Это прям какая-то Плотва на максималках! Снесет и растопчет все на своем пути!