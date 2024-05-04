Так выглядит конь породы румынский тяжеловоз и направление поездки явно выбирает он

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Лошади - это сильные, но при этом очень грациозные животные. Есть, конечно, и более мощные "грузовые" породы. Но этот "танк" из Румынии... кажется побил все рекорды. Это прям какая-то Плотва на максималках! Снесет и растопчет все на своем пути!
Настоящий бодибилдер в мире лошадей!
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