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Так выглядит конь породы румынский тяжеловоз и направление поездки явно выбирает он

Так выглядит конь породы румынский тяжеловоз и направление поездки явно выбирает он

Автор:
04 мая 2024 14:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   конь   красавец   лошадь   румынский тяжеловоз   удивительно   
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Лошади - это сильные, но при этом очень грациозные животные. Есть, конечно, и более мощные "грузовые" породы. Но этот "танк" из Румынии... кажется побил все рекорды. Это прям какая-то Плотва на максималках! Снесет и растопчет все на своем пути!

Настоящий бодибилдер в мире лошадей!

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Метки: Видео   животные   конь   красавец   лошадь   румынский тяжеловоз   удивительно   
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2  комментария
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43k
Сергей 48 минут назад
Этот бодибилдер, какого то мелкого румына в горку не может завезти.
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13k
Гомерчик 45 минут назад
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3411 постов (3108 в горячем)

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