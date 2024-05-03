Камеры фиксации нарушений установили новый рекорд. В МВД рассказали, за что чаще всего штрафуют

Выявленных камерами нарушений стало больше на 20,3%, при этом количество самих стационарных камер увеличилось только на 9,8% — до 25,2 тысячи единиц.



Повышение эффективности работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений связывают с постоянным расширением их функционала. К примеру, гораздо чаще камеры начали выявлять нарушения в использовании светотехники (движение днём без ближнего света или ходовых огней), а также при движении по автомагистрали.



Научный центр безопасности дорожного движения МВД назвал нарушения, которые чаще всего фиксировались камерами в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев это превышение скорости, на втором месте — нарушения требований дорожных знаков или разметки.



81,9% зафиксированных камерами нарушений в 2023 году — превышение скорости, причём доля таких нарушений по сравнению с 2022 годом увеличилась на 0,2%. Аналитики МВД связывают это как с распространённостью таких камер (на распознавание превышения настроены 70% всех комплексов), так и с тем, что ручной контроль скорости инспекторами ГИБДД прекращён ещё в 2022 году.



8% всех нарушений пришлось на несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, 3,7% — на непристёгнутые ремни безопасности (в том числе у пассажиров), 2,7% — на проезд на красный свет. Кроме того, в отчёте упоминаются нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части (к примеру, движение по встречной полосе или трамвайным путям) и выезд на выделенки.



На долю сотрудников полиции пришлось всего 8% от всех зафиксированных в 2023 году нарушений ПДД, переросших в административные дела. В численном выражении это 19,1 миллиона штрафов. Чаще всего инспекторы наказывали водителей за непристёгнутый ремень или отсутствие шлема (14,9%), за управление неисправным транспортом (14,8%) и отсутствие ОСАГО (10,8%).



Отдельно в отчёте упоминаются пользователи СИМ, которые сейчас наказываются за нарушения по той же схеме, что и другие участники дорожного движения, кроме водителей, пассажиров и пешеходов. В их отношении возбуждено более 66 тысяч административных дел.



Дорожные камеры продолжают обучаться распознавать новые нарушения. Например, в Москве начали автоматически фиксировать парковку на направляющем островке. В нынешнем году автоматическим комплексам, возможно, доверят штрафовать водителей, не застрахованных по ОСАГО.