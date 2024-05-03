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Камеры фиксации нарушений установили новый рекорд. В МВД рассказали, за что чаще всего штрафуют

Камеры фиксации нарушений установили новый рекорд. В МВД рассказали, за что чаще всего штрафуют

Автор:
03 мая 2024 16:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   МВД   авто   автомир   автомобили   камера   машина   штраф   
1257
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Всего количество нарушений в 2023 году выросло по сравнению с 2022-м на 17,6% и составило 240,1 миллиона административных дел. 92% из них было зафиксировано камерами автоматической фиксации нарушений. В среднем на каждую дорожную камеру пришлось по 7,6 тысячи нарушений.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   МВД   авто   автомир   автомобили   камера   машина   штраф   
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6  комментариев
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31k
Григорий Минуту назад
Если честно, задолбало - ограничение 60 читают как 80. Ну давайте читать 20 км в час это я вообще стоял! Не знаю где еще такое разгильдяйство. Ну ладно 5 км - это зависит от смены шин, накачки, неточности датчика, НО ЭТО ДВАДЦАТЬ!!! Пора искоренять обломки СССР, когда мы не могли это точно определить.
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1k
Тимур 22 минуты назад
Мне штрафы приходят постоянно 1-2 в месяц - это нормально. 90% штрафов за разметку. Работаю курьером, поэтому километры внутри МКАД наматываю изо дня в день. Последний штраф был за выезд за стоп-линию, но это лучше, чем проезд на красный.
Но самый облом, когда редкие поездки в незнакомые районы Москвы, вот там по-любому что-то "отхватишь".
Грех жаловаться, у нас невысокие штрафы, оплачиваю сразу.
А вот в прошлом году прилетело 5000 рублей, за то, что в 30 км от МКАД припарковался на проезжей части с заездом правыми колесами на заросшую обочину: трактовалось, как парковка на газоне, вот это действительно была лютая дичь. Это было рядом с озером, там таких автомобилей было около 50-ти. Вот это МАДИ кайфанула за городом.
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6k
klop Полчаса назад
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31k
Aqueronte 46 минут назад
К сожалению камеры не имеют ничего обще с безопасностью, их цель наполнение бюджета.
А сокращение патрульных машин ГИБДД расслабило некоторых водителей до такой степени что вне зоны действия камер они творят всякую дичь, знают что раз камеры нет то шанс нарваться на инспектора минимален. Отсюда и повороты не из своего ряда, выезд за стоп линию, особенно бесят те кто объезжает тех кто стоит под стрелку и втыкаются после стоп линии самые первые. Раньше, когда чаще гайцы патрулировали, таких нарушений меньше было, какой нибудь дурак только нарушит, херак, и люстра загорелась. А сейчас что, я гайцев кроме как на выездах МКАД и не вижу, в городе можно хамить везде где нет камер, даже если кто-то с регистратора видео отправит, шанс реального наказания минимальный
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12k
Ligov Час назад
Вот тут ничего против не имею. Слишком много долбо#бов за рулем развелось. Другой вопрос что некоторым эти штрафы как мертвому припарки, кошельки у таких тоньше не становятся.
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Добрый Бабайка
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