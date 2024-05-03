Камеры фиксации нарушений установили новый рекорд. В МВД рассказали, за что чаще всего штрафуют

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Всего количество нарушений в 2023 году выросло по сравнению с 2022-м на 17,6% и составило 240,1 миллиона административных дел. 92% из них было зафиксировано камерами автоматической фиксации нарушений. В среднем на каждую дорожную камеру пришлось по 7,6 тысячи нарушений.
Выявленных камерами нарушений стало больше на 20,3%, при этом количество самих стационарных камер увеличилось только на 9,8% — до 25,2 тысячи единиц.
Повышение эффективности работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений связывают с постоянным расширением их функционала. К примеру, гораздо чаще камеры начали выявлять нарушения в использовании светотехники (движение днём без ближнего света или ходовых огней), а также при движении по автомагистрали.
Научный центр безопасности дорожного движения МВД назвал нарушения, которые чаще всего фиксировались камерами в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев это превышение скорости, на втором месте — нарушения требований дорожных знаков или разметки.
81,9% зафиксированных камерами нарушений в 2023 году — превышение скорости, причём доля таких нарушений по сравнению с 2022 годом увеличилась на 0,2%. Аналитики МВД связывают это как с распространённостью таких камер (на распознавание превышения настроены 70% всех комплексов), так и с тем, что ручной контроль скорости инспекторами ГИБДД прекращён ещё в 2022 году.
8% всех нарушений пришлось на несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, 3,7% — на непристёгнутые ремни безопасности (в том числе у пассажиров), 2,7% — на проезд на красный свет. Кроме того, в отчёте упоминаются нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части (к примеру, движение по встречной полосе или трамвайным путям) и выезд на выделенки.
На долю сотрудников полиции пришлось всего 8% от всех зафиксированных в 2023 году нарушений ПДД, переросших в административные дела. В численном выражении это 19,1 миллиона штрафов. Чаще всего инспекторы наказывали водителей за непристёгнутый ремень или отсутствие шлема (14,9%), за управление неисправным транспортом (14,8%) и отсутствие ОСАГО (10,8%).
Отдельно в отчёте упоминаются пользователи СИМ, которые сейчас наказываются за нарушения по той же схеме, что и другие участники дорожного движения, кроме водителей, пассажиров и пешеходов. В их отношении возбуждено более 66 тысяч административных дел.
Дорожные камеры продолжают обучаться распознавать новые нарушения. Например, в Москве начали автоматически фиксировать парковку на направляющем островке. В нынешнем году автоматическим комплексам, возможно, доверят штрафовать водителей, не застрахованных по ОСАГО.
Повышение эффективности работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений связывают с постоянным расширением их функционала. К примеру, гораздо чаще камеры начали выявлять нарушения в использовании светотехники (движение днём без ближнего света или ходовых огней), а также при движении по автомагистрали.
Научный центр безопасности дорожного движения МВД назвал нарушения, которые чаще всего фиксировались камерами в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев это превышение скорости, на втором месте — нарушения требований дорожных знаков или разметки.
81,9% зафиксированных камерами нарушений в 2023 году — превышение скорости, причём доля таких нарушений по сравнению с 2022 годом увеличилась на 0,2%. Аналитики МВД связывают это как с распространённостью таких камер (на распознавание превышения настроены 70% всех комплексов), так и с тем, что ручной контроль скорости инспекторами ГИБДД прекращён ещё в 2022 году.
8% всех нарушений пришлось на несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, 3,7% — на непристёгнутые ремни безопасности (в том числе у пассажиров), 2,7% — на проезд на красный свет. Кроме того, в отчёте упоминаются нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части (к примеру, движение по встречной полосе или трамвайным путям) и выезд на выделенки.
На долю сотрудников полиции пришлось всего 8% от всех зафиксированных в 2023 году нарушений ПДД, переросших в административные дела. В численном выражении это 19,1 миллиона штрафов. Чаще всего инспекторы наказывали водителей за непристёгнутый ремень или отсутствие шлема (14,9%), за управление неисправным транспортом (14,8%) и отсутствие ОСАГО (10,8%).
Отдельно в отчёте упоминаются пользователи СИМ, которые сейчас наказываются за нарушения по той же схеме, что и другие участники дорожного движения, кроме водителей, пассажиров и пешеходов. В их отношении возбуждено более 66 тысяч административных дел.
Дорожные камеры продолжают обучаться распознавать новые нарушения. Например, в Москве начали автоматически фиксировать парковку на направляющем островке. В нынешнем году автоматическим комплексам, возможно, доверят штрафовать водителей, не застрахованных по ОСАГО.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС МВД авто автомир автомобили камера машина штраф
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Но самый облом, когда редкие поездки в незнакомые районы Москвы, вот там по-любому что-то "отхватишь".
Грех жаловаться, у нас невысокие штрафы, оплачиваю сразу.
А вот в прошлом году прилетело 5000 рублей, за то, что в 30 км от МКАД припарковался на проезжей части с заездом правыми колесами на заросшую обочину: трактовалось, как парковка на газоне, вот это действительно была лютая дичь. Это было рядом с озером, там таких автомобилей было около 50-ти. Вот это МАДИ кайфанула за городом.
А сокращение патрульных машин ГИБДД расслабило некоторых водителей до такой степени что вне зоны действия камер они творят всякую дичь, знают что раз камеры нет то шанс нарваться на инспектора минимален. Отсюда и повороты не из своего ряда, выезд за стоп линию, особенно бесят те кто объезжает тех кто стоит под стрелку и втыкаются после стоп линии самые первые. Раньше, когда чаще гайцы патрулировали, таких нарушений меньше было, какой нибудь дурак только нарушит, херак, и люстра загорелась. А сейчас что, я гайцев кроме как на выездах МКАД и не вижу, в городе можно хамить везде где нет камер, даже если кто-то с регистратора видео отправит, шанс реального наказания минимальный