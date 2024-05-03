Попугай просчитался, но где?

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Порой, наши некоторые решения в жизни выглядят настолько правильными и понятными, что мы наотрез отвергаем любой совет "подумать". Ибо это же самый верный путь!
Но... когда советы замолкают и и на нас обрушивается жирнеющий фейл, мы задумаемся. Где же мы просчитались?
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