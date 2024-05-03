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Попугай просчитался, но где?

Попугай просчитался, но где?

Автор:
03 мая 2024 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   попугай   просчитался   птицы   
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Порой, наши некоторые решения в жизни выглядят настолько правильными и понятными, что мы наотрез отвергаем любой совет "подумать". Ибо это же самый верный путь!

Но... когда советы замолкают и и на нас обрушивается жирнеющий фейл, мы задумаемся. Где же мы просчитались?

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Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   попугай   просчитался   птицы   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио Час назад
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3879 постов (3736 в горячем)

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